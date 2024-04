Contagem regressiva para a reinauguração do Tropical Hotel Amazônia

Contagem regressiva para a reinauguração de um dos hotéis de luxo mais conhecidos do Brasil. O icônico Hotel Tropical Manaus, que se chamará Tropical Hotel Amazônia após a sua reabertura prevista para ocorrer na noite de Réveillon, em 31 de dezembro deste ano. Arrematado pelo Grupo Fametro em um leilão, o complexo está passando por uma reforma completa e modernização orçadas em R$ 250 milhões.

De acordo com os empresários Wellington Lins de Albuquerque e Maria do Carmo Seffair, o novo Tropical contará com 580 quartos de diversas categorias, academia, spa, boate e cinco restaurantes, sendo um com vista panorâmica do Rio Negro. Ainda na propriedade haverá capela, piscinas com ondas, espaço kids, centro de convenções e um orquidário. Tudo sob a chancela de uma bandeira de hotelaria internacional.

Foto: Arquivo Pessoal