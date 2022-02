Conquista em dose dupla, saúde dos pequenos, bilhões e dobradinha na coluna

O empresário Paulo Octavio teve um domingo muito especial. Na data em que completou 72 anos de idade, ele aproveitou a ocasião para lançar mais um empreendimento no Distrito Federal, desta vez em Águas Claras. No evento, que contou com coquetel para um grupo de convidados, entre familiares, amigos e funcionários, a PaulOOctavio lançou a pedra fundamental de seu maior investimento da década, o Manhattan Shopping.

Localizado nas ruas 16 Sul e 17 Sul, o novo shopping, previsto para ser inaugurado em 2026, será composto por duas torres residenciais, uma comercial e um mall destinado a marcas exclusivas com 47 lojas. A empresa fará um investimento de R$ 350 milhões para erguer o complexo, gerando mais de mil empregos durante a realização da obra, e após a construção do empreendimento, outras 800 vagas diretas e indiretas também serão criadas.

Logo após o lançamento da pedra fundamental, com a presença de diversas autoridades, Paulo Octavio ganhou parabéns, com direito a bolo e espumante. Homenagem feita na presença da mãe, dona Wilma Pereira, da esposa Anna Christina Kubitschek, e dos filhos Paulo Palmer, Felipe e André Kubitschek. O secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, representou o governador Ibaneis no evento.

DOBRADINHA

Para disseminar conhecimento e promover o turismo gastronômico no país, o Ministério do Turismo e o Instituto Federal de Brasília (IFB) realizam, em março, o 1º Seminário Internacional de Turismo Gastronômico. A cidade de Paraty, no estado do Rio, sediará o evento. A abertura ocorrerá na Casa da Cultura de Paraty.

POBREZA…

De acordo com o estudo Pobreza Menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos, realizado recentemente no país, cerca de 713 mil mulheres vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seus domicílios, e mais de 4 milhões não têm alcance a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas que estudam.

…MENSTRUAL

Com o objetivo de amenizar a situação das mulheres carentes do DF e Entorno, o TGS Solidário, em parceria com o projeto Fluxo sem Tabu e o Transforma Brasil, distribuiu 2,8 mil pacotes de absorventes para 20 projetos cadastrados na plataforma de voluntariado. Projetos como o BSB Invisível foram contemplados.

SAÚDE DOS PEQUENOS

O deputado distrital Agaciel Maia (foto) tem uma ligação forte com o Hospital da Criança de Brasília. Desde a fundação, o parlamentar destina emendas para o local, conhecido por atender crianças portadoras de câncer e hemopatias. Já foram quase R$ 14 milhões direcionados para a unidade. O primeiro neuronavegador do DF foi adquirido com esses recursos. O equipamento permite realizar exames com precisão nos pequenos pacientes.

BILHÕES

Os bancos no Brasil estão faturando como nunca. Prova disso são os três maiores bancos privados do país, que lucraram R$ 69,4 bilhões no ano passado. São eles: Bradesco, Itaú Unibanco e Santander. Trata-se do maior valor nominal da história do segmento por aqui. O crescimento de 2021 em relação a 2020 foi de 34,8%.

Janine e Deborah Brito, mãe e filha voltaram esta semana de um giro pela Europa

FAZENDO…

Ao contrário de outros setores da economia, as farmácias tiveram um boom nas vendas na pandemia que assola o Brasil. Com a covid-19 e o surto de influenza, no começo do ano, o mercado de drogas e medicamentos registrou uma alta de 16% nas demandas de janeiro de 2022 em relação a dezembro de 2021.

…MUITA FALTA

Diante disto, consequentemente, tem faltado produtos específicos, como xaropes e antigripais, nas prateleiras do Distrito Federal. A expectativa do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista-DF), no entanto, é de que o abastecimento destes medicamentos seja restabelecido em até 30 dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: Fabiano Neves e Arquivo Pessoal