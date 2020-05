Conjunto Nacional investe no uso de e-lockers na capital

PUBLICIDADE 

Após implantar o sistema de drive-thru em 20 shoppings da rede, a Ancar Ivanhoe instala e-lockers em 21 empreendimentos do grupo, entre eles o Conjunto Nacional (foto), para compras online e retiradas no shopping. Com o serviço, nomeado Retire Aqui, quem quiser poderá entrar em contato diretamente com a loja, efetuar a compra via WhatsApp ou loja virtual e optar por retirar o produto nos e-lockers disponíveis nas áreas de acesso do shopping. A ação, que está prevista para inaugurar ainda no mês de junho.

Foto: Arquivo Pessoal