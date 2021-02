Confira a coluna Marcelo Chaves de hoje

PUBLICIDADE

Por César Rebouças (interino)

Oitenta

Hoje é dia de celebrar os 80 anos do empresário Márcio Antônio Carlos Machado, pioneiro empreendedor da capital. Ele recebeu vários prêmios importantes, como “Santos Dumont” e o título de Comendador. Márcio comemora a data com um jantar ao lado da mulher Sheila, dos filhos Marcelo, Márcio, Fernanda e Flávia e dos netos Giovanna, Matheus, Lucas, Carolina, Matias, Marcela, Angelina, Betina, Melissa e Cecília na residência no Lago Sul.

Aniversário

Quem também completa mais uma primavera na data de hoje é a Procuradora de Justiça Eunice Carvalhido (foto), que passa a data cercada pelo amor das filhas Deborah Carvalhido, Carolina Amorim e Juliana Zacariotto e do irmão Roberto Amorim, que veio especialmente passar a semana do aniversário com ela, na chácara da família, no Park Way. Eunice, que foi Procuradora-Geral da Instituição por dois mandatos, é ainda membro auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, do Conselho Nacional do Ministério Público. Felicidades, Eunice!

Falando em festa..

O cantor Leon Correia (foto) também comemora aniversário hoje, na mais nova casa de entretenimento da cidade, o Absolutto Gastrobar, na QI 07 do Lago do Sul. A festa contará com a presença de familiares e amigos, porém com capacidade reduzida e seguindo todas as normas de segurança impostas pela Legislação Federal. E além de toda a celebração, o evento também terá show do cantor e o som do DJ Tom Mark.

Doce lar

O casal de médicos Rodrigo e Cláudia Frota estrearam novo endereço no Lago Sul, na companhia dos filhos. A família acaba de se mudar para a QI 7. A residência tem estilo todo contemporâneo e foi projetada pelo escritório da arquiteta Valéria Gontijo.

Bday

O jovem arquiteto brasiliense Guilherme Rodrigues (foto) também fez aniversário recentemente. Após passar as festas de fim de ano com um grupo de amigos na Bahia. Gui, como é chamado pelos amigos mais próximos, foi visto recentemente em evento voltado para arquitetos na capital. “Este ano comemorei a data cercado pelo amor da minha família e sem badalação devido à pandemia” afirmou para a coluna.