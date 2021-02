Confira a Coluna Marcelo Chaves de hoje

PUBLICIDADE

Por César Rebouças (interino)

Floresta da Tarsila

A advogada Luana Sarkis e o empresário Thiago Araújo comemoraram o aniversário de 1 ano da filha Tarsila no Recanto das Águas, no Park Way.

Com o tema “Floresta Encantada”, a festa contou com decoração toda feita em bichinhos de grama, 14.000 balões e flores de papel, tudo obra da talentosa Valéria Leão Bittar. O buffet da tarde ficou a cargo da Sweet Cake, com várias barraquinhas de hambúrguer, pizza, batata frita, churrasquinho, cachorro quente, pastel, crepe, entre outras gostosuras.

Com cerca de 80 convidados, e cumprindo todas as medidas sanitárias vigentes no momento, a criançada se divertiu com os brinquedos infláveis e brinquedoteca da “Brinkmais”, a fábrica de slime e pintura de rosto da “Animação Sol e Lua” e a banda infantil “Matrakaberta”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Festejada

A empresária e atriz Kristhel Byancco abriu as portas do seu belo apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, para um encontro intimista. Kristhel recebeu amigos de Brasília, São Paulo e do Rio de Janeiro para celebrar o seu aniversário.

O menu foi idealizado pelo filho, o chef Newton Rique. No cardápio: moqueca de cavaquinho com camarão, berinjela ao molho, arroz de polvo, salada de maçã verde ao pesto entre outros pratos que foram bastante elogiados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O bolo, inspirado no jardim do apartamento de Kristhel, trazia as cores branca e variações de amarelo, foi criação da boleira Dirce Correia. Os “bem- vividos” ficaram a cargo de Elvira Bona, e as tâmaras recheadas com pistache foram criações de Sarina Nigri.

A aniversariante cumpriu todas as medidas sanitárias vigentes no momento devido à pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Stella Home Chefs Brasília

Foi lançado ontem o “Stella Home Chefs Brasília”, um curso online de receitas gastronômicas. Ao longo de quatro episódios, o chef Marcelo Petrarca ensina o preparo de refeições, começando pela entrada, passando pelo prato principal e fechando com a sobremesa, sempre combinando as criações com a cerveja Stella Artois. As aulas podem ser assistidas gratuitamente pelo YouTube da cerveja, em episódios quinzenais.

Retorno

A partir da próxima segunda-feira (8), o colunista titular Marcelo Chaves retoma o comando da coluna com muitas novidades para este ano. Agradeço a oportunidade e confiança no meu trabalho. Obrigado Marcelo e, seja bem vindo de volta!