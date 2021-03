Conde Alejandro Zichy-Thyssen e Michella Marys adiam casamento

Com casamento marcado para o dia 24 de abril deste ano, nos salões do Copacabana Palace, no Rio, a jornalista Michella Marys (que já é condessa) e o conde e empresário Alejandro Zichy-Thyssen adiaram o sim para o mês de novembro. Eles enviaram hoje um comunicado avisando da mudança ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Convidados de Brasília, onde o casal mora atualmente, e de várias partes do Brasil e do exterior estão sendo esperados na celebração black-tie, que contará com ambientação de Valéria Leão Bittar e cerimonial de César Serra.

“Receosos com a situação pela qual o Brasil está passando com lockdown em Brasília e com a possibilidade de se estender novamente no Brasil inteiro, já que há uma previsibilidade para o pico da covid-19 entre o fim de março e abril, fomos bem cuidadosos e só estamos dando a notícia hoje, depois de estudarmos novas datas e termos certeza da impossibilidade da realização da nossa festa dia 24 de abril, pois quando a marcamos em junho de 2020 jamais imaginaríamos que dez meses depois a situação pioraria”, escreveu o casal em mensagem enviada esta noite.

“Diante das dificuldades, podemos afirmar que somos gratos a Deus e ao universo, pois já somos civilmente marido e mulher. Conversamos com o Copacabana Palace e com o Fasano e ambos permitirão mudanças nas datas. Welcome Party no Fasano dia 25/11/2021 (quinta-feira) e celebração do casamento no dia 27/11/2021 (sábado). Desejamos a vocês luz, serenidade, amor e saúde neste período delicado que assola todo o mundo”, finalizou o casal, que está em Tulum, no México, para comemorar os aniversários de Michella e da enteada Katarina (foto).

Foto: Arquivo Pessoal