Comemoração na Bahia e descarte de resíduos eletrônicos na coluna

Luto

O empresário pioneiro Roberto Curi faleceu ontem, aos 89 anos, por complicações decorrentes da covid-19. Ele estava internado há 20 dias no Hospital DF Star. “Fizemos tudo o que podia ser feito. Estou devastada”, disse a ex-primeira-dama Karina Curi, filha de Roberto. O sepultamento ocorrerá hoje.

Mais…

As Administrações Regionais do DF já podem comunicar de maneira rápida e prática com a Receita Federal, quais alvarás de obras de construção civil e documentos de habite-se foram concedidos no mês anterior. O processo, que deve ser informado até o dia 10 de cada mês, ficou mais fácil com a chegada do…

…fácil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…SisobraPref Web, sistema virtual que permite o cadastramento e o envio de todos os dados, não sendo mais necessário o download e a instalação de programas específicos. A solução foi desenvolvida pelo Serpro, empresa de tecnologia da informação do governo federal, em parceria com a Receita Federal.

A empresária Amanda Lombardi foi a aniversariante de ontem. Ela passou a data ao lado do marido Renato Matsunaga e das filha Laura, Julia e Isabela na Praia do Forte, na Bahia

Encontro

Hoje acontece a 2ª edição da Sunset Soul Brasília – evento voltado para arquitetos e empresários da cidade do ramo da construção e decoração. A partir das 18h30, na QI 26 do Lago Sul. Um grupo de 18 lojistas já confirmou participação no encontro, que será cercado de cuidados por conta da pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luta…

De acordo com a recente edição do Índice de Diversidade de Gênero (IDG), elaborado pela Kantar, apenas 10% das 668 maiores empresas da Europa com ações em Bolsa têm lideranças com equilíbrio de gênero. No Brasil, os números são diferentes, mas os avanços e desafios são semelhantes.

…que…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil foi avaliado em 2019 em outro estudo da Kantar (empresa britânica de pesquisa de mercado), com o índice Reykjavik, que mede o quão confortável a sociedade se sente com mulheres e homens em posições de liderança. Em uma escala que vai de zero a 100, o Brasil alcançou 66 pontos.

…continua

Um dos principais achados foi o de que 52% das pessoas no Brasil se sentiriam muito confortáveis em ter uma mulher como chefe de governo. Mas o índice cai no mundo corporativo. Segundo o estudo, apenas 41% se sentiriam muito confortáveis em ter uma mulher como CEO de uma grande empresa.

No lugar certo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais uma edição do Drive-thru do Resíduo Eletroeletrônico será promovida pela OSC Programando o Futuro, Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Green Eletron. Desta vez em Taguatinga nos dias 27 e 28 deste mês, no estacionamento da administração do Taguaparque. Por lá haverá um ponto de coleta especial para o descarte de resíduos eletrônicos. Boa parte deles serão reaproveitados.

Tweet

Até hoje repercutindo a homenagem que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez no Twitter para Gilberto, do Big Brother Brasil 21 (BBB 21), da Globo. Gil foi aprovado com bolsa em PhD de duas universidades norte-americanas, o que rendeu um texto destacando e parabenizando o feito na rede.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mãos…

O Instituto Arthur Moreno Paro Belmonte (AMPB) assinou cinco termos de parceria com entidades assistenciais do Sol Nascente. A deputada federal Paula Belmonte e o marido Luís Felipe Belmonte são os idealizadores do instituto, batizado em homenagem ao filho falecido em um acidente doméstico.

…amigas

O casal pretende auxiliar ações culturais e esportivas que atendam crianças de comunidades carentes do Distrito Federal. Exemplo que está sendo seguido por outros políticos e empresários bem-sucedidos da capital, que mesmo com as dificuldades da pandemia estão engajados em ajudar os mais necessitados.

Fotos: Arquivo Pessoal