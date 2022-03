Comemoração do médico André Braga é um dos destaques da coluna do dia

Luana Motta

André entre Georgia De Luca e Adriana Chaves

Afonsine Chavaliel, o ex-deputado Augusto Carvalho e Maria Olívia Maia

Saxofonista Jonas

DIPLOMÁTICAS

Em almoço para jornalistas na Embaixada da Sérvia em Brasília, a encarregada de negócios Jelena Blazevic, realizou uma apresentação especial sobre o potencial de investimentos estrangeiros no país. A chefe da missão diplomática enfatizou a importância dos atuais acordos de livre comércio da Sérvia e incentivo ao investimento estrangeiro.

HOMENAGEM

A atriz Samanta Quadrado, que interpretou a personagem Mel na novela Um Lugar ao Sol, da Globo, esteve em Brasília. Na capital, ela participou de uma sessão solene, na Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Na ocasião Samanta estava acompanhada pela deputada Erika Kokay.

AGENDA CHEIA

O presidente do TSE e ministro do STF, Edson Fachin, terá a agenda movimentada nesta quinta-feira. Ele recebe hoje em seu gabinete no Tribunal Superior Eleitoral as visitas do desembargador José Laurindo de Souza Netto, presidente do CONSEPRE, do senador Romero Jucá e também do ministro Emmanoel Pereira, presidente do TST.

ANFITRIÃ

A empresária mineira Lizete Ribeiro, proprietária do Tauá Resorts, vai desembarcar na unidade de Alexânia no próximo dia 5 de abril. Por lá, ela receberá um grupo de 50 mulheres e também um pequeno grupo de formadores de opinião de Brasília para um almoço. No encontro Lizete apresentará várias novidades de seu complexo turístico.

CONHECIMENTO

Co-fundadora e vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin, Sandra Soares Costa será uma das palestrantes no Health Business Summit, maior encontro de empreendedorismo em saúde da América Latina. Na conferência, nos dias 8 e 9 de abril, em Belo Horizonte, ela falará sobre inovação na saúde.

Os empresários Antônio Aversa, Roberto Corrieri, Bruno Poppi e Beto Saback na inauguração do espaço da Mercato Antiguidades, Arte e Design, no Gilberto Salomão, no Lago Sul

Secretário de Obras, Luciano Carvalho, e Raquel

Ana Maria Gontijo entre os anfitriões Antônio Aversa e Roberto Corrieri

Maria Suplicy e Carlo Raffaelli

Antônio Aversa recebendo Gilberto Salomão na noite de abertura da Mercato

PROJETO À VISTA

A designer de interiores brasiliense Patrícia Tavares (foto), que já participou de várias edições da Casa Cor Brasília com ambientes que passaram por lofts, salas de almoço, living e home, está batendo o martelo quanto a sua participação na edição de 2022, que será mesmo local do ano passado: na 904 Sul. Patrícia quer assinar o quarto do bebê.

DISCURSO…

A ministra chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, entregará o seu cargo oficialmente nesta quinta-feira, durante cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Brasiliense, ex-primeira-dama do DF, Flávia estava no cargo desde 6 de abril do ano passado.

…DE DESPEDIDA

Em seu discurso de despedida, que também terá a presença de demais ministros que deixarão os cargos para concorrer nas eleições de outubro, Flávia fará um balanço sobre o seu trabalho. Na semana que passou, Bolsonaro chegou a falar de “trabalho impecável” da ministra à frente da Secretaria de Governo da Presidência.

RARIDADES

Nos dias 2 e 3 de abril, acontece na Praça Central do CasaPark a Casa Vintage, a feira de arte, antiguidades e colecionismo realizada pela curadora e antiquária Andrea Guedes, Nesta edição a exposição terá um item de colecionador especial, um Fusca 1965 – 1200 CC, 52 CV, a gasolina, estilo hatch look – de Guilherme Siqueira Campos.

POLÍTICA

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o presidente do PSD no Distrito Federal, Paulo Octavio, receberam na tarde de ontem convidados entre políticos e imprensa para a solenidade de filiação de parlamentares na sede nacional do partido. Mais de cem integrantes do PSD foram recebidos pelos presidentes Kassab e Paulo Octavio.

Fotos: César Rebouças, Wey Alves e Arquivo Pessoal