Com amigas, nas alturas, escolhida, flopado e luto entre os destaques da coluna

NAS ALTURA

Uma experiência indescritível e inédita em Brasília. A nova gestão da Torre Digital Flor do Cerrado, última obra em vida de Oscar Niemeyer, apresenta já em fevereiro, um dos inúmeros projetos que serão realizados pela concessionária do monumento. A partir do dia 19, inaugura um rapel de 120 metros de altura. Serão três horários para praticar, entre eles ao amanhecer e ao pôr do sol.

ESCOLHIDA

Brasília com os seus palácios e momentos projetados por Oscar Niemeyer foi eleita pela plataforma de idiomas Preply como a cidade mais educada do Brasil. Entre os pontos positivos para a escolha final se destacam a excelente recepção aos turistas e principalmente a atenção e o respeito aos pedestres. Na sequência do ranking vieram as cidades de Natal e Curitiba.

FLOPADO

Ao que tudo indica a maré não está para peixe para o sertanejo Gusttavo Lima. O bloco do cantor anunciado para o dia 20 de fevereiro no carnaval de Salvador foi cancelado. O motivo? O fracasso nas vendas dos abadás. Os preços que começaram com R$ 2 mil, despencaram para R$ 800 e mesmo assim não houve êxito nas vendas. A solução foi cancelar o projeto.

LUTO

A imprensa mundial deu grande destaque ao falecimento de atriz italiana Gina Lollobrigida, aos 95 anos. Gina foi grande colaboradora de causas como a da comunidade LGBTQIA+ e das pesquisas das células-tronco, para qual doou 5 milhões de dólares. Em sua última visita ao Brasil, a diva foi atração especial do programa da saudosa Hebe Camargo no SBT.

HOTELARIA

A Oetker Collection, marca de luxo por trás de hotéis lendários, anunciou recente adição ao seu portfólio de sua primeira propriedade nos Estados Unidos, com The Vineta Hotel em Palm Beach, programado para inaugurar no final do ano. O hotel que compõe o 12º Masterpiece Hotel da marca, está situado no coração de Palm Beach, a apenas dois quarteirões da Worth Avenue.

BRINDE

O embaixador da Nova Zelândia no Brasil, Richard Prendergast, recebe convidados no dia 6 de fevereiro, na residência oficial da embaixada, para uma noite de vinho em homenagem ao “Waitangi Day”, celebração da assinatura do documento fundador da Nova Zelândia: Te Tiriti o Waitangi, O Tratado de Waitangi. Evento que promete movimentar o corpo diplomático.

INICIATIVA

Acolhendo o pedido de inúmeras entidades sindicais dos jornalistas, mediante casos crescentes de agressões, o ministro da Justiça, Flávio Dino, irá instalar nos próximos dias o Observatório Nacional da Violência Contra Jornalistas. Iniciativa que tem como propósito dialogar com o poder judiciário e demais instituições do sistema de justiça e de segurança do Brasil.

JANTAR

A quarta-feira será movimentada no Lago Sul. A Shine Produções, das empresárias Roseane Ramos, Mariana Jordão e Elisa Monteiro, promove hoje para convidados a pré-abertura do restaurante Cozze, de gastronomia Mediterrânea, no Lago Sul. Noite que contará com um pocket show de jazz. A casa abrirá para o público na primeira semana do próximo mês.

Foto: César Rebouças