Colunista Gilberto Amaral anuncia aposentadoria. Lia Dinorah assume coluna

Um dos nomes mais respeitados do colunismo social do Brasil, o jornalista Gilberto Amaral, 87 anos, anuncia a sua aposentadoria após mais de 60 anos de atuação, tendo construído uma carreira sólida, o que o fez ser considerado um dos profissionais de maior destaque do país. Sua prestigiada e concorrida coluna, que passou por diferentes veículos da capital federal até estrear no Jornal de Brasília, sempre trouxe informações em primeira mão, principalmente no quesito política. Segmento que o jornalista sempre circulou com desenvoltura muitas vezes em ambientes inacessíveis para a maioria dos brasileiros e profissionais da imprensa.

Gilberto Amaral e Juscelino Kubitschek, seu padrinho de casamento

Nenhum outro jornalista do mesmo segmento teve a influência e a proximidade que Gilberto Amaral teve com presidentes da República em exercício. De JK, que foi seu padrinho de casamento com Mara Amaral, passando por nomes do regime militar como os presidentes Costa e Silva, Ernesto Geisel e João Figueiredo, até presidentes democratas como José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Gilberto Amaral sempre esteve lá. Seja no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, em eventos no Itamaraty e até mesmo em sua residência, no Lago Sul, palco de encontros memoráveis com nomes da República.

Os ex-presidentes Lula e Sarney com o veterano colunista

No circuito social de Brasília, ele sempre foi uma grife. Reverenciado, marcou forte presença nos anos de ouro do colunismo social no Brasil e em especial no Distrito Federal. Nos novos tempos, com o seu trabalho em jornal, site, televisão e redes sociais, ele agora terá a sua merecida pausa para o descanso, desacelerando a princípio com a coluna diária, mas mantendo outros projetos. Em seu lugar, assume a jornalista Lia Dinorah. Fiel colaboradora que com seu grande mestre muito aprendeu. “Eu confio muito no trabalho dela. Lia sempre me surpreendeu. Agora como titular, ela fará tudo da melhor maneira possível”, diz.

Presidente Ernesto Geisel com o casal Gilberto e Mara Amaral

Fernando Collor com o amigo Gilberto

NOVA COLUNISTA DO JBR

A jornalista Lia Dinorah assume a partir desta segunda-feira a coluna, que por muitos anos foi assinada por Gilberto Amaral. Conhecida no circuito social e empresarial de Brasília, Lia promete dar sequência ao trabalho de qualidade exercido pelo veterano jornalista. Formada em Administração de Empresas, a jornalista atua há cerca de 32 anos junto ao colunista Gilberto Amaral. “Na prática, minha escola se chama Gilberto Amaral – ele sim é meu grande mestre. Foi com Gilberto que, mais do que exercitar minha escrita e veia jornalística, aprendi a incorporar o pensamento e o raciocínio desse destacado profissional das colunas”, destaca Lia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lia Dinorah assume coluna nesta segunda-feira

Lia acrescenta que assumir a coluna no Jornal de Brasília é uma grande responsabilidade que chega pela frente. “Pretendo continuar desenvolvendo o trabalho que já vinha fazendo. Desta vez com um toque ainda mais pessoal”, diz. Para a colunista, os anos de atuação foram de aprendizado. “Eis aí uma parceria solidificada e, especialmente para minha vivência, enriquecedora. É uma aprendizagem constante, como o são as relações mais importantes que norteiam nossas vidas. Assim, posso dizer que a Coluna Gilberto Amaral, cada vez mais, me representa como pessoa e como aprendiz do cotidiano. É, enfim, uma referência de trabalho e de vida”, finaliza Dinorah.

Fotos: Manoel Guimarães e Arquivo Pessoal