Colunista Claudia Meireles ganha festa de aniversário da irmã Cleucy Oliveira

Muito querida no circuito social de Brasília, a colunista Claudia Meireles ganhou uma caprichada homenagem da irmã Cleucy Oliveira, no restaurante Copa Café, no Lago Sul, por ocasião de seu aniversário, ocorrido no último dia 12. Amigos próximos da aniversariante, que assina coluna social no portal Metrópoles, marcaram presença na comemoração animada pelo som do DJ Sony.

Melissa Gontijo

Hits dos anos 1970 e 1980, entre outros ritmos, animaram os convidados que se surpreenderam com a decoração idealizada por Adrielli Lombardi e Janaína Rolemberg, da Fascino Decorações, que transformou a varanda do Copa Café em uma estrutura coberta e com um mix de flores tendo o vermelho como destaque. Atores mímicos recepcionavam quem chegava à tarde.

Ilca Oliveira e Rosângela Lacerda

O encontro contou com cardápio especial elaborado pelo restaurante, com destaque para os pastéis, o risoto de camarão e o picadinho carioca, tudo harmonizado com vinho branco chileno e vinho tinto francês selecionados pela Wine C, de Lara Torres. Copos personalizados com a foto da homenageada ganharam elogios no evento, que contou com saboroso bolo da Mandiê Doces.

Duda Portella Amorim

“Fiquei muito emocionada com a linda festa que a minha querida irmã me proporcionou. Estava tudo perfeito, tudo lindo, feito com muito esmero. Eu tenho a melhor irmã do mundo”, disse a aniversariante. “Os convidados abrilhantaram a festa com muita elegância, animação e carinho”, complementou Claudinha, como é chamada carinhosamente pela família e pelos amigos.

Mesa do bolo florida

Detalhe do copo CM

Fotos: Wey Alves