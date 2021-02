Na coluna de hoje: Inauguração, férias e homenagem

PUBLICIDADE

Por César Rebouças (interino)

Inauguração

Na contramão da pandemia, os empresários Iran Deles, Hugo Maia e Roberto Maia uniram forças e inauguraram no Terraço Shopping a “Le Pain Rustique” para um pequeno grupo de convidados, cumprindo todas as normas sanitárias vigentes no momento, como o distanciamento entre as mesas e o uso de álcool em gel entre os presentes.

Pães, cafés, tapiocas, omeletes e croissants são alguns dos produtos mais consumidos no local. A loja também possui vasta opção de frios e vinhos. O projeto do espaço ficou a cargo do designer de interiores Antônio Prudêncio.

Férias

A Consultora de Estilo e Imagem Daniela Kniggendorf passou o feriado de Natal e Réveillon em Trancoso, na Bahia, na companhia do marido Sérgio e das filhas Julia e Natalia. Dani já está em Brasília a todo vapor, esperando por dias melhores e o fim da pandemia.

Homenagem

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região decidiu condecorar o advogado Estênio Campelo (foto) com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho “Djalma Marinho”, no grau oficial. A comenda, que será entregue posteriormente em sessão solene, foi outorgada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Norte.