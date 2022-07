Coco Bambu inaugura unidade no Taguatinga Shopping

Evento contou com a presença do empresários Paulo Octávio, José Celso Gontijo e Melissa Gontijo

O início da semana marcou a inauguração do restaurante Coco Bambu no Taguatinga Shopping. O local, com mais de 1.100m², é a nova aposta do empreendimento para fidelizar clientes e atrair novos visitantes. O evento contou com a presença do empresário Paulo Octávio, que, ao lado dos sócios do Coco Bambu e da superintendência do centro de compras, cortou a faixa fazendo as honras da abertura. Também estavam presentes José Celso Gontijo e Melissa Gontijo.

Foto: Telmo Ximenes

Moana

A advogada Cecília Machado celebrou o aniversário de 6 anos da filha Maria Cecília Machado Gomes com festa no jardim de sua residência no Lago Norte com o tema “Moana”. Os mais de 120 convidados presentes curtiram a festa e se refrescaram na piscina da bela casa.

Foto: César Rebouças Foto: César Rebouças

Fitness

A Moov Sport Nutrition inaugurou a sua segunda loja na capital. Menos de 10 meses após abrir em seu primeiro endereço, em Águas Claras, e com previsão de expansão para outros bairros até 2023, a multimarcas de suplementos nutricionais e esportivos desembarcou na comercial da 102 Sul com a presença do lutador de MMA Wanderlei Silva.

Sócios Wander Ricardo, Jeferson Aragão, Pedro Rodrigues e José Mateus Correia. Foto: César Rebouças Lutador Wanderlei Silva. Foto: César Rebouças

Méric Gin

Nesta quinta-feira (14), o Mimo Bar, na 205 Norte, receberá convidados para uma noite de degustação do “Méric Gin”, que une a tradição do London Dry com o espírito de inovação tropical. O grande diferencial da bebida é a embalagem sustentável, que promete reduzir em 87% o lixo gerado das garrafas tradicionais. Nos dias 15 e 16 a marca apresenta três drinks autorais criados pela mixologista Ana Negra. O Festival do Gin apresenta 15 opções de drinks elaborados com gin pelo valor de R$15.