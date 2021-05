Coco Bambu abre no Iguatemi, agenda, sem fome e triste despedida

AGENDA

Está chegando mais uma edição da Mercato + Antiguidades + Arte + Design, no próximo final de semana, no Gilberto Salomão. Antonio Aversa, Roberto Corrieri, Lourenço Peixoto e Beto Saback serão os anfitriões do evento, que contará com uma mostra de peças gregas do empresário e colecionador de Brasília, Aristos Rodopoulos.

SEM FOME

O ParkShopping entregou mais de 560 cestas básicas à população que vive em situação de vulnerabilidade, em comunidades próximas ao centro de compras, totalizando mais de 8,4 toneladas de alimentos. As entregas começaram na semana passada e foram concluídas na última segunda-feira, dia 24.

MENU FRANCÊS

O La Cour Jardin do Hotel Plaza Athénée, em Paris, abriu recentemente as portas para almoço e jantar, oferecendo um menu com toque mediterrâneo, criado pelo chef Mathieu Emeraud. Já quem gosta de doces poderá deliciar-se com as sobremesas criadas por Angelo Musa e Alexandre Dufeu.

ABERTURA ESPECIAL

O Coco Bambu recebeu convidados na noite da última segunda-feira, dia 24, para a inauguração da quinta unidade da rede em Brasília, desta vez localizada no Shopping Iguatemi, no Lago Norte. O cardápio servido na abertura passou pelos clássicos camarão Jurerê e camarão internacional, até o filé ao molho madeira e o peixe amalfitana.

Os anfitriões Beto Pinheiro, Joel do Carmo e Antônio Júnior

As delícias foram harmonizadas com uma seleção especial de vinhos e espumantes escolhidos a dedo pelo restaurante. A música ficou por conta de Anderson Estima, que agradou os convidados com um repertório de MPB e Jazz na voz e violão, e do saxofonista Magno Magnus. Com projeto do escritório cearense Carlos Otávio Arquitetos, a casa só ganhou elogios.

Bené Oliveira e Juliana Sabino

Priscila Torres, Pamela Campelo, Tamara Diógenes e Carolina do Carmo

Deputado Júlio César e Sônia Ribeiro

UMA…

A coluna se solidariza com a família de Mirta Brasil Fraga, esposa do ex-deputado federal Alberto Fraga, que faleceu na última segunda-feira no fim da noite, por complicações decorrentes da covid-19, após dois meses internada em estado grave na UTI do Hospital Santa Helena, na Asa Norte.

…TRISTE…

Mirta permaneceu parte de sua internação usando o mesmo equipamento usado pelo ator Paulo Gustavo. Trata-se da ECMO. A oxigenação por membrana extracorporal é uma técnica de suporte de vida extracorporal usada em pacientes graves hospitalizados com falência cardiovascular ou pulmonar.

…DESPEDIDA

O velório e o sepultamento ocorreram ontem no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Alberto Fraga ficou muito abatido com a perda da esposa, com quem teve três filhos e foi casado por 39 anos. Mirta era conhecida na cidade pelo apoio e participação em inúmeras ações filantrópicas na capital.

Fotos: Bruno Cavalcanti