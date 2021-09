Clima de sol e mar, parceria, encontro com Temer, inclusão e saúde

PARCERIA

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, participaram do envio dos lotes que completam 100% das primeiras doses da vacina contra a covid-19 para toda população adulta brasileira. O evento ocorreu em São Paulo.

SAÚDE

O Instituto Brasileiro do Fígado (Ibrafig), promove webinar, hoje, 19h, gratuito, para todos os públicos, sobre Carcinoma Hepatocelular (CHC), câncer de fígado mais comum, principalmente em pessoas com cirrose, Hepatites B e C e gordura no fígado.

ENCONTRO…

Maurício Reis Lima, presidente do Grupo Friesp Alimentos S.A. e da Associação Comercial da Indústria Frigorífica Brasileira, esteve com o ex-presidente Michel Temer discutindo os novos investimentos do grupo em estados, como também o papel…

Maurício Reis Lima com Michel Temer

…COM TEMER

…da associação no mercado nacional, promovendo geração de empregos e abrindo cada vez mais novas perspectivas comerciais. “Conversamos sobre Brasil e mundo. Mostrei a performance da nossa associação no avanço de novas frentes de trabalho”, disse Maurício.

INCLUSÃO

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, lançará no dia 20, em Brasília, o Programa Conecta DF, que tem como objetivo a promoção da inclusão digital na capital, por meio da distribuição de chips com internet 4G para a população de baixa renda da região.

LENTES

Conhecido por atuar muitos anos na revista Caras e por registrar casamentos famosos em Brasília, o fotógrafo Lincoln Iff está à frente do curso de Tecnólogo em Fotografia da UPIS, que celebra 50 anos. Com dois anos de duração, terá início este mês.

Em almoço no Clube das Nações para brindar a vida, os amigos Carlos Antunes Taubaté, José Alberto Bardawil, Estênio Campelo, José Carlos Neto e Carlos Motta

FERAS

Nos dias 25, 26, 28 e 29 de setembro, o CCBB Brasília recebe o projeto Quadrilátero. Com curadoria do saxofonista Leo Gandelman, o projeto apresenta quartetos de feras da música brasileira, em encontros singulares. Entre os convidados, está Pretinho da Serrinha.

DIPLOMACIA

Comemorando 50 anos de independência, a Embaixada de Bangladesh em Brasília recebeu os membros da Abrajinter (Associação Brasileira de Jornalistas da Área Internacional e Diplomática) para um jantar. Na ocasião, a embaixadora Samia Isnat proferiu palestra.

VERDE QUE TE QUERO

Um dos projetos mais icônicos de São Paulo, a Cidade Matarazzo iniciou o plantio de 200 árvores que farão parte da fachada da Torre Mata Atlântica, obra do arquiteto francês Jean Nouvel. A Torre Mata Atlântica foi concebida como uma extensão vertical dos jardins da Cidade Matarazzo, afrontando a paisagem urbana ao trazer árvores para as suas lajes.

Os desafios de engenharia são imensos: cada árvore foi selecionada pela sua força e capacidade de resistência às torções e ao efeito do vento, e o solo onde serão plantadas, recriado de maneira a garantir a sua elasticidade natural. Dentre as espécies que foram plantadas no 13º andar, estão a Aroeira Salsa, Araçá, Ipê Roxo e Aldrago, entre outras.

A construção que está revolucionando o centro de São Paulo com o restauro do antigo Hospital Matarazzo – se prepara para inauguração de sua primeira fase no fim do ano. A inauguração compreenderá o Hotel Rosewood São Paulo, a Capela Santa Luzia, e o Edifício Ayahuasca. A Torre Mata Atlântica terá 25 andares, abrigando hotel e suítes privativas.

