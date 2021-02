Clã Benevides recebe grupo de convidados para chá de bebê de Frederico

A casa da família Benevides no Lago Sul ganhou decoração criativa por um motivo especial. Gláucia Benevides ao lado das filhas, a médica Layla e a advogada Larissa Benevides, recebeu um grupo de convidados para um caprichado chá de bebê de Frederico, filho de Larissa e do advogado André Rodrigues Campos, que em breve chega ao mundo.

A tarde ganhou ambientação bem criativa da Petite Eventos, com paredes revestidas de veludo verde escuro, detalhes trazendo o monograma do bebê e costelas de Adão em profusão com a mesa de bolo e doces, com delícias preparadas por Alzira Cantanhede e Rayane Harada. Tudo ornamentado delicadamente na área externa da casa.

André Rodrigues Campos e Larissa aguardando a chegada do filho

Já na sala de jantar, a chef Renata Costa comandou uma mesa farta de buffet com uma variedade de iguarias. Saladas, tortas, queijo brie, sanduíches gourmets além de saladinhas de frutas. Ainda no evento, garçons passavam servindo para os convidados deliciosos empratados com filé acompanhado de purê de cenoura.

Esperado para chegar ao mundo no mês de março, o bebê já ganhou as atenções do clã. “Nossa família comemora sempre intensamente a chegada de mais um herdeiro. E, não fugindo à regra, apesar da pandemia, reunimos amigos para, desde já , celebrar o Frederico, o primogênito de Larissa e André”, disse Gláucia.

A avó Gláucia ainda destacou que o quarto do baby também será inspirado na costela de Adão. “Estamos ansiosos e muito felizes com a chegada iminente do nosso Frederico. Que venha cheio de saúde, pois nos dará alegrias”. Ao final do encontro, todos ganharam mini bolos, home spray e álcool gel com o monograma do bebê.

Fotos: César Rebouças