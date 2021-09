Cidade Matarazzo realiza plantio de árvores em fachada de torre

Um dos projetos mais icônicos de São Paulo, a Cidade Matarazzo iniciou o plantio das mais de 200 árvores que farão parte da fachada da Torre Mata Atlântica, obra do arquiteto francês Jean Nouvel (Pritzker Prize). A Torre Mata Atlântica foi concebida como uma extensão vertical dos jardins da Cidade Matarazzo, afrontando a paisagem urbana ao trazer árvores adultas para as suas lajes.

Os desafios de engenharia são imensos: cada árvore foi criteriosamente selecionada pela sua força e capacidade de resistência às torções e ao efeito do vento, e o solo onde serão plantadas, recriado de maneira a garantir a sua elasticidade natural. Dentre as espécies que foram plantadas no 13º andar, estão a Aroeira Salsa, Araçá, Ipê Roxo e Aldrago, entre outras plantas.

“Nesse território originalmente coberto pela Mata Atlântica, estamos replantando a mesma densidade de árvores e resgatando a biodiversidade. Com essa floresta vertical, queremos inspirar iniciativas para repensar o futuro de nossa cidade. Estamos na virada de um novo paradigma e precisamos encontrar soluções para a continuidade da vida”, disse Alexandre Allard, idealizador do empreendimento.

A construção que está revolucionando o centro de São Paulo com o restauro do antigo Hospital Matarazzo – se prepara para inauguração de sua primeira fase no final de 2021. A inauguração compreenderá o Hotel Rosewood São Paulo, a Capela Santa Luzia, e o Edifício Ayahuasca. A Torre Mata Atlântica contará com 25 andares, abrigando 104 quartos de hotel e 122 suítes privativas no local.

