A celebrada chef de cozinha Morena Leite (foto), dona do restaurante Capim Santo, em Trancoso, assinará o cardápio do almoço que o Palácio Itamaraty fará em homenagem ao presidente Emmanuel Macron, que visita o Brasil esta semana.

No cardápio, iguarias típicas da culinária brasileira com um toque especial da premiada chef. Macron será recebido pelo presidente Lula na próxima quinta-feira em Brasília, no Palácio do Planalto e também no Palácio Itamaraty.

Foto: Arquivo Pessoal