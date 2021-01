Chá de revelação e solidariedade

PUBLICIDADE

Por César Rebouças (Interino)

É menina!

A médica ortopedista Luciana Ferrer e o advogado Nicola Margiotta Junior descobriram em um chá revelação surpresa que estão esperando uma menina.

A tarde organizada por Bárbara e Solange (irmã e mãe de Luciana) reuniu apenas a família do casal no jardim da casa de Solange, no Sudoeste. A decoração ficou por conta da Petite Eventos. Já o bolo e doces foram da Maria Amélia e Creative Break.

Após a revelação, a família degustou as deliciosas pizzas da Santa Pizza. O casal ainda não decidiu o nome da menina, mas estão muito felizes com a notícia. “Apesar da pandemia, e o encontro ter sido só entre as famílias, estamos esperançosos por dias melhores. E a certeza que temos é que eles virão” disse Luciana.

Solidário

O CasaPark Solidário segue com o compromisso de colaborar com projetos sociais e instituições que atuam pela melhoria das condições de vida de comunidades afetadas pela pandemia da COVID-19. Desde segunda, 18, em parceria com o projeto Juntos Somos Mais Fortes, o shopping está recebendo doações de cestas básicas, roupas e brinquedos que serão entregues aos moradores do Sol Nascente e do Pôr do Sol, na Ceilândia. Os donativos devem ser depositados no ponto de coleta instalado na entrada principal do CasaPark.

Triste marca

Um estudo da Universidade de Brasília (UnB) atestou que o Distrito Federal lidera o ranking nacional com maior proporção da população infectada pelo novo coronavírus. O estudo revela que 20% da população já foi exposta ao vírus. Em seguida estão Rio de Janeiro e Amazonas, com 18%.

Pipoca

Foi dada a largada para o Big Brother Brasil 21. E Brasília está representada com a Consultora de Marketing Digital Sarah Andrade. A moça de 29 anos está no grupo “Pipoca” – que é formado por anônimos, já que desde a edição passada o programa mescla pessoas comuns e famosos – e contabiliza mais de 60 mil seguidores no Instagram. “Eu sou rancorosa, guardo mesmo” afirmou no vídeo de divulgação. Será que vem polêmica por aí? Boa sorte, Sarah!