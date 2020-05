CEO Paulo Michel comanda ação em benefício do setor hoteleiro

PUBLICIDADE 

Uma iniciativa que vem sendo adotada em setores diferentes com o objetivo de fazer a economia girar também será praticada pela rede Louvre Hotel Group – Brazil. O grupo lançou uma campanha para disponibilizar vouchers com bonificação, que devem ser usados depois que os estabelecimentos reabrirem e após o término do isolamento social por conta do Covid-19. Ao todo, 14 hotéis estão participando da campanha, entre eles o Royal Tulip Brasília Alvorada (foto), além do Golden Tulip Goiânia Address e Golden Tulip Natal Ponta Negra.

“Ainda é preciso ficar em casa, mas esse pode ser um bom momento para planejar as próximas viagens com vantagens e flexibilidade. Acreditamos que as opções de destino nacionais estarão mais em alta na retomada do turismo. Ao se sentir seguro para viajar, o turista poderá aproveitar seu hotel favorito com esse bônus especial”, explica o CEO da rede Paulo Michel.

Fotos: Arquivo Pessoal