Cem anos, abertura, homenagem, turismo e pois é

Personalidade querida do circuito social do Distrito Federal, a ex-primeira-dama do Maranhão, Ada Ferrari de Carvalho, ganhou uma comemoração especial da filha única, a paisagista Vânia Carvalho, e das netas Paula Carata e Fernanda Adriano. O motivo foi especial: a chegada de dona Ada aos cem anos de idade.

Paula e Fabrício Carata com a filha Maria

A noite com a presença de familiares e de amigos íntimos, teve como cenário a aconchegante casa de Vânia, no Lago Sul, que ganhou ambientação especial com uma infinidade de hortênsias azuis, flor preferida da aniversariante. O flower designer Higor Lima cuidou da decoração com orientação das anfitriãs.

Casal Lucas Bittar e Carolina Adriano

Padre Abdon Guimarães veio de Goiânia exclusivamente para dar uma bênção especial ao encontro, que contou com cardápio caprichado elaborado pelo chef Marcelo Petrarca e deliciosos doces que vieram de São Luís. Vários convidados da capital maranhense participaram da noite, embalada pelas canções preferidas de Ada.

Na presença da filha, dos quatro netos e dos nove bisnetos, ela celebrou a vida, com cuidados tomados por conta da pandemia. Feliz com o centenário da mãe, Vânia Carvalho destacou o amor de todos pela matriarca. “Ela é o nosso grande exemplo. Estamos felizes em comemorar o centenário de nossa Ada”, disse.

ABERTURA

Contagem regressiva para a inauguração do Maaya, ao lado do restaurante Rubaiyat. O complexo de lazer e gastronomia às margens do Lago Paranoá foi visitado por seleto grupo de formadores de opinião da capital no último fim de semana. A inauguração oficial acontecerá nesta quinta-feira, dia 2.

HOMENAGEM

O senador Nelson Trad foi condecorado ontem pelo ministro chileno Andrés Allamand, com a Ordem Bernardo O’Higgins. A cerimônia intimista aconteceu na Embaixada do Chile em Brasília. A honraria é a maior homenagem concedida a cidadãos não chilenos por relevantes serviços prestados ao país sul-americano.

TURISMO

Prefeitos de cidades turísticas do estado do Rio de Janeiro se reuniram em Vassouras. Por lá, eles tiveram como destaque do Fórum Fluminense do Turismo, o Case Brasília, sucesso nacional quando se fala em Turismo Cívico Pedagógico, apresentado no encontro pela secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.

POIS É

Causou repercussão a nota dada pela coluna sobre o empresário que abriu restaurante na capital com dinheiro de empréstimo não pago, retirado nos Emirados Árabes Unidos. Ontem, a coluna recebeu queixa de gente na capital lesada por ele. Assunto que sem dúvida renderia uma boa matéria investigativa.

Fotos: Bruno Cavalcanti