Caso de socialite carioca lembra episódio ocorrido com ministra em Brasília

Repercutiu em todo o país a história da socialite carioca Regina Lemos, que acusa o ex-motorista José Marcos Chaves Ribeiro de cárcere privado e de se passar por seu marido. Regina é moradora do célebre edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace, no Rio.

A coluna esteve presente em uma das últimas festas realizadas pela socialite em seu apartamento, com a presença de nomes famosos do Rio. O evento, regado a champanhe, foi promovido horas antes de uma das edições do baile carnavalesco do Copacabana Palace.

Falando em Regina, Brasília teve um caso parecido, onde uma ministra — recém-falecida em um episódio que até hoje gera especulações — teve sua herança reivindicada por um ex-motorista que apareceu com um contrato de união estável alegando ser marido da falecida.

Com incontáveis obras de artes, em especial quadros dos mais renomados pintores brasileiros, que ornamentavam o duplex da falecida ministra, na Asa Sul, a herança dela após ações na justiça ficou com o irmão. Já o motorista foi preso por outros crimes.

Foto: Reprodução