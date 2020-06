Casamento virtual de MC Bockaum e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE 

Juntos há cerca de 12 anos, o cantor brasiliense Anderson Gonçalves, o MC Bockaum, e a professora Pammela Nascimento resolveram ficar noivos há um ano. O pedido de noivado foi no palco, durante o show que Bockaum fez no Na Praia, em julho do ano passado, ganhando aplausos do público.

“Optamos por não esperar e casar, mesmo com a quarentena. Devido a pandemia, o nosso casamento será realizado em uma live na minha conta no YouTube, em 12 de junho, Dia dos Namorados, às 16h30, respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS.”, diz ele.

Presencialmente, só estarão no casório os pais dos noivos e o juiz de paz. E logo após, acontecerá a live do show completo de MC Bockaum, com participações especiais virtuais, entre elas: cantor Digão dos Raimundos, cantor Buchecha e a brasiliense Adriana Samartini.

O arquiteto Ricardo Azevedo ficará responsável pela decoração e Jackeline Alessi pelo cerimonial do enlace. O casal está precisando de apoio para arcar com os custos da live. Quem quiser entrar com alguma cota de patrocínio no evento, basta ligar: (61) 98159-8388.

Engajada

Sobre a campanha para a arrecadação de agasalhos e cobertores que está tendo o apoio da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, as doações podem ser feitas, com a higiene adequada, nos batalhões da Polícia Militar e nas administrações regionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acolhidos

Dando sequência à 2ª fase do Programa Acolher, dois hotéis da cidade assinaram contrato para participar da iniciativa. O Like U Hotel e o Kubitschek Plaza foram selecionados para receber 360 profissionais de execução penal que trabalham na Papuda, como hóspedes.

Sábado…

O almoço do próximo sábado, dia 6, será animado com a live no YouTube da banda Carnavália. O grupo criado em Brasília, há mais de dez anos, com a proposta de fazer shows onde ninguém fique parado, vai levar toda a energia para dentro da casa de cada espectador, na quarentena.

…de música

A partir das 12h, os músicos Thiago Amaral (vocalista), Ana Pacco (vocalista) e Marcus Cocota (guitarrista) prometem agitar a tarde de sábado com muita música de qualidade. “Temos um estilo muito próprio, costumo falar em “multisamba”, com vários ritmos”, destaca Marcus.

Pesquisa

Mais uma empresa solidária colaborando com a luta contra a covid-19. A Construtora Trisul vai destinar mais de R$ 1 milhão em doações voltadas para hospitais públicos, além de uma doação específica para o Hospital Sírio- Libanês direcionada à pesquisa do combate ao novo coronavírus.

A tão…

O Instituto Opinião Informação Estratégica, em parceria com a Sphinx Brasil, fez um levantamento sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia brasiliense. A pesquisa é atualizada diariamente, por meio de questionário feito por telefone. Do dia 25 de maio até a última…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…esperada…

…sexta-feira (29), foram ouvidos 105 empresários. Uma das perguntas feitas foi qual a percepção de tempo deles para que o mercado volte à normalidade. Na avaliação da maioria (33,7%), a normalidade só deve voltar após 10 meses ou mais. Na média, os empreendedores acreditam…

…volta

…que vai levar nove meses e meio para o mercado retomar a situação anterior. Os otimistas (5,8%), acreditam em um prazo de 8 a 9 meses para a situação se normalizar. Para 3,5%, vai levar 4 a 5 meses. E para 27,9%, tudo deve voltar ao normal em menos de 4 meses. Vamos aguardar e ver.

Ataques

O mês de junho é conhecido pela luta da comunidade LGBTQ+ pelo orgulho. Porém, ainda existe muito preconceito. Nas redes sociais, a hashtag #pridefall tem sido atacada por hackers. O ataque acontece quando a pessoa faz a postagem sobre a luta LGBTQ+, logo em seguida a conta é hackeada.

Invasão

Além dessa tristeza para comunidade LGBTQ+, usuários do mundo inteiro acompanharam pelas redes o vazamento de informações confidenciais sobre o governo americano. Os dados que foram liberados por hackers, tem sido um dos assuntos mais comentados do Twitter, gerando memes.

Solidário

Em tempos de distanciamento social, o empresário Michel Medeiros vai comemorar seus 37 anos, hoje, ajudando aos afetados pela covid-19. Sem festa, ele está arrecadando cestas básicas que serão encaminhadas para várias ONGs da cidade. As doações poderão ser recebidas até sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

B’day

Terça-feira especial, com muito cumprimentos e felicitações para os amigos aniversariantes: Bruna Montanaro Prieto, Arthur Araújo, Marcelo Feitosa Campelo, Thiago Menezes, Manuella Garcia, Carol Macêdo, Joel Costa Júnior, Luíza Gnone, Guigui Trotta e Roberta Alfinito.

Foto: César Rebouças