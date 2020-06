Casal Maria Josina e Arnaldo Cunha Campos está internado no Hospital DF Star

PUBLICIDADE

Muito queridos no circuito empresarial e social da capital, o empresário Arnaldo Cunha Campos e a esposa Maria Josina estão internados no Hospital DF Star. Eles seguem em tratamento por conta da covid-19. Dona Maria Josina deve receber alta entre amanhã e quinta-feira. Já Arnaldo, que também é medico, seguirá internado na UTI. Os amigos estão em oração pela a recuperação de ambos. Filho do casal, o empresário Fabiano Cunha Campos informou à coluna que está tudo sob controle com os pais. O pai necessitou dos cuidados da Unida de Terapia Intensiva por questão de segurança.

Foto: César Rebouças