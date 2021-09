Casal de empresários Sofia Peixoto e Leo Lynce se casa em cerimônia intimista

Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na Asa Sul, foi o local escolhido para a cerimônia

Com casamento marcado para o próximo dia 25 de setembro, na paradisíaca Praia dos Carneiros, em Pernambuco, o casal de empresários Sofia Peixoto e Leo Lynce Araújo oficializou a união antecipadamente, em uma emocionante cerimônia religiosa realizada na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na Asa Sul, na tarde ensolarada da última sexta-feira.

A noiva Sofia Peixoto chegando ao casamento acompanhada dos pais Lourenço e Rosália Peixoto

Sofia, filha do empresário e diretor do Grupo Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, e da artista plástica Rosália Peixoto, e Leo, filho do empresário Leo Roriz de Araújo, e da decoradora Maria Tereza Cavalcanti, selaram o amor na celebração religiosa apenas com a presença da família e de um pequeno grupo de amigos próximos de seus familiares.

Usando uma linda criação da estilista Debora Mangabeira, Sofia chegou ao local da cerimônia a bordo de uma Kombi, toda estilizada, pertencente a um familiar do noivo. Uma espécie de brincadeira do casal, que noivou em 2019. A noiva entrou na igreja acompanhada pelos pais e sob o olhar atento da avó, dona Norma Peixoto, matriarca da família.

Maria Tereza Cavalcanti, mãe do noivo

Coube ao padre Oswaldo Verdin conduzir a cerimônia na igrejinha, entre as lindas pinturas do artista plástico Francisco Galeno e a decoração com flores copos de leite em vasos transparentes. A Orquestra Toccata ficou responsável pelo fundo musical da celebração, com destaque para a música Blackbird, dos Beatles, uma das canções favoritas dos noivos.

Leo e Sofia no altar

Com cerimonial de Tuller Lacerda, atento a todos os detalhes do encontro, o casal jurou amor eterno levando muitos dos presentes às lágrimas. Ao final da cerimônia, os noivos foram saudados por todos que seguravam velas chuva de prata com suas famosas faíscas. Na sequência, os convidados foram recebidos para um jantar na casa de Leo.

Padre Oswaldo Verdin conduziu a cerimônia

“Estamos extremamente felizes com o nosso casamento. A cerimônia foi muito especial. Parece um sonho, até agora estamos encantados com tudo. Foi além do que imaginávamos. A missa foi muito bonita e o padre Oswaldo fez a diferença com as suas sábias palavras”, disse o casal. Amanhã, a coluna traz detalhes da recepção na casa da família do noivo.

Ana Nóbrega levou as alianças

Os noivos após o sim

Rosália Peixoto, mãe da noiva

Os noivos Sofia Peixoto e Leo Lynce entre os pais, Rosália e Lourenço Peixoto e Maria Tereza Cavalcanti e Leo Araújo

A saída do casal, saudado com velas chuva de prata

O casal com a matriarca Norma Peixoto

Gabriel Lisita e Joana Peixoto

Julia Peixoto

Marina Campelo e João Carlos Padilha

Fotos: César Rebouças