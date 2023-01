Casal de Brasília é convidado para gala beneficente de Elton John em Los Angeles

Um dos maiores nomes da música mundial, o cantor inglês Elton John, que tradicionalmente promove o baile de gala beneficente de seu Elton John Aids Foundation, já tem data para realizar a próxima edição do evento. Fundada em 1992, e sediada em Nova York e Londres, a fundação tem como propósito o apoio na inovação à prevenção ao HIV, bem como a execução de programas educativos e também serviços de tratamento às pessoas que já vivem com o vírus.

A festa está marcada para o dia 12 de março, em Los Angeles, e um casal de Brasília integra a restrita lista de convidados. Trata-se da empresária Miranda Castro e do marido, o ex-secretário de Ciência e Tecnologia e deputado federal eleito pelo DF, Gilvan Máximo, que participaram das últimas edições. Miranda e Gilvan irão colaborar com a causa mas ainda não confirmaram presença. Ele inicia o seu mandato como parlamentar em fevereiro e já começa cheio de compromissos.

EDUCAÇÃO

O Jornal de Brasília por intermédio do JBr do Bem, que é responsável pelas campanhas solidárias do veículo de comunicação, promove a partir desta semana mais uma edição da campanha solidária de volta às aulas. Serão arrecadados materiais escolares em forma de kits para crianças e adolescentes carentes residentes no DF e no Entorno.

PEQUENA PAUSA

Recém-empossado como ministro da Educação, o ex-governador do Ceará, Camilo Santana (foto), já começou a trabalhar duro. Sem poder tirar férias ou recesso de início de ano por conta do trabalho e dos desafios que tem pela frente na pasta, ele aproveitou o fim de semana para uma pausa no trabalho em busca de um momento de lazer em família.

Casado com Onélia Leite e pai de Pedro, Luísa e José, Camilo Santana seguiu para a charmosa cidadezinha de Pirenópolis, em Goiás, nas proximidades do Distrito Federal. Hospedado com a família na Pousada dos Pireneus, ele aproveitou para descansar e ao mesmo tempo entreter os filhos, que são crianças. Todos retornaram ontem, domingo, para Brasília.

SOL DE VERÃO

O Grupo Tauá de Hotéis investiu R$ 30 milhões em melhorias de lazer e bem-estar nos seus resorts para o verão. Com unidades próximas às capitais de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e do DF, a rede espera uma movimentação 37% maior para este período do que no ano anterior. Já no faturamento, a expectativa é que fique 15% acima do mesmo período do ano passado.

A empresária Artemis Rodopoulos é umas das participantes do Calendário Metafísicos 2023 idealizado pelo nutricionista Clayton Camargos

CONCORRIDO

Essa semana será mais um dia de posse histórica no Palácio do Planalto. A primeira ministra indígena do Brasil, Sonia Guajajara, tomará posse no Salão Nobre, em uma cerimônia que promete ficar para a história. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja deverão participar da solenidade que promete repercutir.

MULHERES

Uma importante empresa especializada em soluções de tecnologia está colocando em prática a valorização da força de trabalho feminina: a companhia superou a meta de contratação de mulheres, que hoje já representam 58% do quadro de funcionários. 65% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, assim como 75% da diretoria.

Fotos: Arquivo Pessoal