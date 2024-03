Cartier promove evento de lançamento de coleções icônicas da marca em Brasília

O restaurante Marie Cuisine, na Asa Sul, se transformou por completo na semana que passou para abrigar um dos eventos mais sofisticados ocorridos nos últimos meses em Brasília. O casal de empresários Tatiana Mauriz e Marcelo Lourenço, da Griffith Joalheiros, recebeu cerca de 180 convidados para uma celebração especial.

Juliana Sabino e Isabella Carpaneda

Na ocasião, foram celebradas as coleções icônicas Panthère, Ballon Bleu, Tank e Santos da marca Cartier. O presidente da Cartier no Brasil, Maxime Tarneaud, marcou presença no evento que contou com cardápio especial do restaurante regado a vinho francês da região de Bordeaux e champanhe Moët & Chandon geladinho.

Jorge Alberto Fernandes com Maxime Tarneaud e João Gomes Carneiro

Juíza Cláudia Andrade

Cristiane Constantino e Luana Oliveira

Médica Clarissa Lagares

Fotos: Akemi Estúdio