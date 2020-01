Carol Taurisano e muito mais na coluna de hoje. Confira!

PUBLICIDADE 

Toque…

Um dos sócios do Coco Bambu em Brasília, João Alberto Ribeiro Pinheiro, mais conhecido como Beto, está agora no cargo de presidente da Abrasel DF para o triênio 2020/22. Além de compor a diretoria da associação…

…de Midas

…Beto se prepara para abrir mais uma casa na capital, desta vez no Shopping Iguatemi, no Lago Norte. Até então com quatro unidades no DF e 39 no Brasil, o Coco Bambu é uma das casas mais premiadas e reconhecidas.

Cavaquinho

Sambista e compositora Kika Ribeiro comanda a segunda edição do bloco Samba da Mulher Bonita. DJ Loly e Mirian Marques também tocarão na folia que promete agitar o Estacionamento do Centro Comercial do Cruzeiro Velho, no dia 15 de fevereiro.

Pequena…

Advogada criminalista, famosa pelos clientes que já atendeu, como Fernandinho Beira-Mar, Cecília Machado agora está mudando de especialização. Ela começou a atender como advogada tributarista na capital.

…mudança

O motivo? Ficar mais perto dos três filhos pequenos que tem com o marido, o ex-diretor do Senado Arnaldo Gomes. Cecília optou por viajar menos a trabalho e curtir mais de perto a família e a casa no Lago Sul.

Doendo…

Os ex-empresários brasilienses da dupla Cleber & Cauan estão comemorando uma medida da Justiça que arrestou 20% da bilheteria do show Resenha Surreal, que os cantores fizeram no último fim de semana em Goiânia.

…no bolso

Os rapazes romperam relações com os empresários, que de acordo com informações, investiram alto na dupla, que quando começou a fazer sucesso não cumpriu com as cláusulas contratuais. O caso está na Justiça.

Conforto

A grande novidade do Carnaval no Parque 2020 é o Camarote Skol Puro Malte. Os foliões poderão desfrutar de espaço coberto com entrada, bares, banheiros e área gastronômica exclusivos, com público limitado a 1.500 pessoas por noite.

Deu pano…

A noite de domingo foi de revelações controversas para o público da música. Billie Eilish saiu da premiação com quase todos os prêmios do Grammy, abocanhando o principal da noite: Melhor Álbum de Pop.

…para…

Com apenas 18 anos, sua vitória levantou muita revolta de fãs nas redes sociais. A nova estrela do pop estava concorrendo com cantores do quilate de Beyoncé, Ariana Grande, Ed Sheeran e Taylor Swift.

…manga

Além dessa categoria, Billie concorria com Lana Del Rey na categoria Álbum do Ano e ganhou, o que despertou xingamentos contra ela no Twitter. De acordo com os internautas, esse gramofone pertencia a Lana.

B’day

Terça-feira de cumprimentos e felicitações para os aniversariantes do dia: Regina Benevides, Caroline Borges, Paula Conyngham, Maria Cristina Arnez Coelho, Ana Luiza Costa, Guilherme Frejat, Tuy Ribeiro e Lu Peres Colombo.

Com…

Um publicitário de Águas Claras ficou sem jantar no último domingo. O rapaz havia feito um pedido pelo serviço de entregas do Rappi e foi surpreendido após o motociclista responsável pela entrega da comida…

…fome

…se apossar da sua refeição. “Mesmo que o aplicativo tenha estornado o valor, é constrangedor e extremamente abusivo ter um lanche levado por um representante de um serviço de confiança”, disse o rapaz para a coluna.

Foto: Arquivo Pessoal