Carnaval em Veneza, assédio, espelho meu e decisão tomada

Bertha Pellegrino, Kátia Piva e Rita Márcia Machado na festa de Cosete

Tiago Correia e Amador Outerelo na noite inspirada em Veneza

ASSÉDIO

Um jornalista de Brasília se envolveu em um sério problema. Uma também jornalista da capital comentou com pessoas próximas sobre o assédio sexual que teria sofrido pelo profissional. As amigas estão insistindo para que ela denuncie o caso o mais rápido à polícia.

PRÊMIO

A BMC, líder em soluções de software para empresas digitais autônomas (termo em português usado para Autonomous Digital Enterprise), foi reconhecida como empresa líder pelo Quadrante Mágico do Gartner em ferramentas de Gerenciamento de Serviços Tecnológicos.

I WILL…

O Iate Clube de Brasília realiza no próximo dia 18, o Iate in Concert. Além da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, sob a regência do maestro Cláudio Cohen, o público também poderá conferir um show memorável do tenor Davide Carbone…

…SURVIVE

…com a soprano Ana Luísa Melo. No repertório, grandes clássicos da música italiana. O maestro Cláudio Cohen está preparando uma agradável surpresa para o encerramento, ao som de Gloria Gaynor, um dos grandes nomes da Era Disco. Encontro que promete ser animado.

ESPELHO MEU

Todo serelepe pelos corredores do Salão Verde da Câmara dos Deputados, ontem, o deputado federal Boca Aberta deixou o decoro em casa. Ele estava com a camiseta do Londrina E.C., bermuda, meião e sapatênis. Entrou tranquilo no plenário deixando todos literalmente de boca aberta.

REUNIDAS

A relações públicas Cláudia Salomão abre a casa da família, no Setor de Mansões do Lago Norte, para uma sunset em homenagem à amiga de longa data Cleucy Oliveira, por ocasião de seu aniversário. Encontro no dia 17 para 20 convidadas e em clima de muita alegria.

DECISÃO…

Em despacho assinado pelo juiz Marcos Ulhoa Dani, da 13ª Vara do Trabalho de Brasília, foi declarada deserta a primeira tentativa de leilão do terreno do Torre Palace Hotel. O juiz determinou que o bem volte a ser disponibilizado para arrematação, em até 30 dias.

…TOMADA

O lote a ser leiloado é o terreno do antigo Torre Palace Hotel, localizado no Setor Hoteleiro Norte, próximo da Torre de TV. O imóvel tem área construída de 7,5 mil metros quadrados e foi avaliado em cerca de R$ 35 milhões. Assunto que ainda promete render muito.

Fotos: César Rebouças e Hudson Soares