Cantora Gretchen aterrissa em Brasília neste fim de semana

Após casar-se com o saxofonista paraense Esdras de Souza, completando o seu 18º casamento, em uma cerimônia seguida de festa em Belém do Pará, a cantora Gretchen mal teve tempo para a lua de mel e já desembarca em Brasília. Ela aterrissa na capital neste fim de semana para cumprir agenda profissional.

Devidamente acomodada no Hotel Intercity LED Águas Claras, a eterna rainha do rebolado participa de um evento da Unicolors, na próxima segunda-feira, dia 26. O encontro será no Complexo Fora do Eixo, no SAAN, e promete contar com a presença de outros famosos, que estarão presente especialmente para a ocasião.

Foto: Reprodução