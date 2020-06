Cantor brasiliense Leon Correia promove live solidária no próximo domingo

PUBLICIDADE

Conhecido pelo hit “Um tal de tú”, o cantor brasiliense Leon Correia está na contagem regressiva para a live que fará no próximo domingo, dia 14. Será o Forró do Leon, que começará às 16h, no canal do cantor no YouTube. A live será 100% solidária, com arrecadação revertida para o projeto Fome de Música – Mesa Sesc Brasil, para ajudar as famílias necessitadas do Brasil e de Brasília.

O projeto musical de Leon conta com os melhores forrós de todos os tempos, que marcaram época no São João, e também sucessos novos do sertanejo dentro do estilo que marca as festividades. “Cantar sem público e ao mesmo tempo interagir é muito diferente, mas a melhor parte disso tudo é poder ajudar as pessoas com os alimentos que pretendemos arrecadar com a live”, destacou ele.

Foto: Arquivo Pessoal