Caminhada do Amor reúne autoridades no Parque da Cidade

A manhã deste domingo (2) foi movimentada no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. Por lá, logo cedo dezenas de pessoas se concentraram em frente à Administração do local, para a Caminhada do Amor, promovida pelo Instituto da Holística do Amor. A entidade, coordenada pelo músico Marcelo Sena, foi criada há pouco mais de um ano, com a finalidade principal de acolher e ajudar pessoas que enfrentam doenças como o câncer, HIV e a depressão. Em seu pouco tempo de vida já está desenvolvendo um relevante trabalho solidário no DF.

Vice-governador Paco Britto participou da caminhada

A caminhada contou com a presença do vice-governador Paco Britto, e de sua esposa, Ana Paula Hoff. Paco ressaltou a importância do trabalho do instituto, que foi criado após Sena ter sido diagnosticado com câncer. “Esse trabalho de resgate da auto estima das pessoas é muito importante. Essa demonstração de solidariedade é muito bonita”, afirmou o vice-governador. “Eu estive no instituto e é um trabalho baseado no amor, na doação de energia, de tempo, um trabalho solidário, generoso. Fiquei encantada”, completou Ana Paula.

Ana Paula Hoff deu o seu apoio à causa

Marcelo Sena afirmou contar com uma rede de apoio, de professores voluntários. “Hoje, nesta caminhada, arrecadamos 850 reais com a venda de camisetas, mas queremos contar com o apoio de todos para que o instituto não feche”, pediu. O Instituto da Holística do Amor promove atividades físicas, psicológicas, palestras, aulas de dança, música cantada e tocada, massoterapia, automaquiagem e fotografia, entre outros segmentos, tudo por meio do voluntariado. As atividades são oferecidas gratuitamente para a população do DF e do Entorno.

A ação arrecadou R$ 850 com a venda de camisetas

A Caminhada do Amor, promovida neste domingo, teve a finalidade de proporcionar uma vivência de bem estar e felicidade, e da venda das camisetas. Além da própria caminhada, como sugere o nome do evento, houve pedalada, dançaterapia, palestra sobre vida saudável, alongamento, Tai Chi Chuan e música ao vivo. Tudo no intuito de promover o bem estar de todos. “Estou muito agradecido pela vida e a luta é para que as pessoas jamais desistam de viver”, conclui Marcelo Sena, que destaca ainda que o brasiliense sempre é solidário à causa.

Fotos: Vinícius Melo