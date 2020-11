Cake designer Maria Amélia lança cardápio especial de Natal com jantar para convidados

PUBLICIDADE

A cake designer brasiliense Maria Amélia abriu as portas da sua fábrica, localizada no Jardim Botânico, para fazer o lançamento de seu menu especial para o Natal. A empresária recebeu na última quarta-feira (11), um pequeno grupo de jornalistas e formadores de opinião da capital para um jantar típico natalino de apresentação de suas novidades para a data. Além das delícias servidas o encontro contou com uma ambientação temática assinada pelo decorador Robinho Lemos. Na foto em destaque, Maria Amélia entre o genro Victor Benevenuto e a filha Rafaela Dias.

Entre as novidades apresentadas, além do tradicional panetone, bolos natalinos e doces decorados, estava uma ceia completa com vários pratos típicos da data. O cardápio une os clássicos com um toque especial de Maria Amélia. No evento, os convidados puderam degustar todas as iguarias que estarão na caixa natalina criada pela empresária, como o tradicional chester, salpicão, bacalhau cremoso, farofa crocante de banana e as famosas rabanadas. Quem provou, aprovou.

Na decoração materializada por Robinho Lemos especialmente para o encontro, tons de vermelho, verde e dourado remeteram ao clima de Natal. A sofisticação da mesa posta e divertida encantou os convidados. Robinho e Maria Amélia tiveram a ideia de incluir outros personagens na festa. Além do indispensável Papai Noel, a mesa contava com o coelhos da Páscoa e a famosa porquinha Peppa Pig. Para a anfitriã, a brincadeira representa a vontade de voltar a se reunir com os amigos e familiares.

Mesmo com os tempos difíceis enfrentados com a pandemia, Maria Amélia aposta em um Natal de muita união entre as pessoas e sobretudo de solidariedade. “O ano de 2020 está sendo marcado como o período da solidariedade e de mudanças em nossas vidas e por isso, criei um menu com muitas novidades para adoçar o final de ano dos brasilienses. Estamos com um cardápio recheado de coisas gostosas. Tudo foi pensado para facilitar a vida das pessoas”, disse a cake designer.

Fotos: Cláudio Andrade