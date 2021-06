Brunet em Brasília, o garoto do zap, lançamento italiano e ministros reunidos

INVESTIMENTO

O Ministério do Turismo segue trabalhando no processo de retomada das atividades em todo o país. Com um investimento total de R$ 98 milhões, a pasta contabiliza a entrega de 126 obras de infraestrutura turística apoiadas financeiramente pelo órgão em todo o país nos meses de março e abril deste ano. Os projetos incluem reformas de praças, parques e pavimentação.

EXPECTATIVA

Com a expectativa da vacinação avançar no Rio de Janeiro e com a sinalização do prefeito Eduardo Paes de fazer o carnaval após anunciar a meta de vacinar 90% dos adultos cariocas até outubro, já tem gente programando ir para o Rio na data. Existe até camarote na Sapucaí fazendo pré-venda de ingressos. Há quem ache cedo para pensar em folia no Brasil.

Bernardo Avelar, Sueli Maestri, Lara e Cyro Torres no jantar harmonizado promovido pela Del Maipo Importadora para brindar a chegada ao Brasil dos vinhos da vinícola italiana Sensi

MINISTROS…

O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, participou com os chanceleres da Rússia, Índia, China e África do Sul, por meio de videoconferência, de um encontro em comemoração ao 15º aniversário do BRICS (termo utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

…REUNIDOS

Na ocasião, os ministros defenderam valores compartilhados de paz, liberdade, estado de direito, respeito pelos direitos humanos e democracia. Também falou-se de um sistema internacional multipolar mais justo, imparcial e inclusivo, com base no direito internacional e na Carta das Nações Unidas, sobretudo a igualdade soberana de todos as nações.

BRUNET EM BRASÍLIA

Luiza Brunet deu rasante pela capital esta semana. Ela foi convidada pelo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), para integrar o Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, fazendo parte desse grupo de trabalho na condição de integrante da sociedade civil. Brunet irá contribuir com propostas para a proteção dos direitos das mulheres. “Foi uma honra fazer parte do corpo, como mulher, cidadã e ativista, colaborando com projetos de proteção à mulher”, disse Luiza à coluna.

O encontro de Luiz Fux com Luiza Brunet

AMOR NAS ALTURAS

O novo point da capital, o Heliponto do Brasil 21, está bem disputado. O pacote do Dia dos Namorados com hospedagem no Meliá Brasil 21 e jantar no heliponto do local, com vista panorâmica para Brasília, está esgotado tamanha a procura. A fila de espera é tão grande que talvez o espaço abra no dia 11 para atender a demanda com outro jantar igual ao do dia 12.

ARQUITETURA

A 5ª edição do Prêmio Casa Vogue Design apresentada na noite do último dia 31 de maio, prestou uma homenagem ao arquiteto, designer e desenhista industrial Percival Lafer, além de destacar os trabalhos de Pietro Oliveira, na categoria Talento em Ascensão, e Patricia Anastassiadis como Designer do Ano. Neste ano, sustentabilidade e diversidade foram os pilares da cerimônia de premiação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GAROTO DO ZAP

O jornalista e apresentador do DF Record, Matheus Ribeiro, está sendo um dos participantes da campanha que o WhatsApp está estreando. A ação visa conscientizar e ajudar usuários do aplicativo a se protegerem de golpes e como recuperar contas comprometidas e informações sobre os recursos de segurança do zap.

Matheus Ribeiro participa de campanha do WhatsApp

Outros jornalistas e influenciadores digitais de destaque no Brasil como Gabriela Prioli e Evaristo Costa também foram escalados para o projeto. “Está sendo muito bacana participar. Já está trazendo um bom retorno, principalmente por se tratar de um assunto bem importante e de interesse público”, disse Matheus ao JBr.

DOBRADINHA

A empresária Luana Cavalheiro, à frente da recém-inaugurada Dani Holzbach Brasília, e a designer de joias Juliana Lobão promovem encontro de moda e joias autorais para o Dia dos Namorados. Será nos dias 7, 8 e 9 no espaço da grife localizado na QI 5 do Lago Sul. Luana e Juliana estão ansiosas para o lançamento em conjunto, que promete reunir os antenados.

Fotos: César Rebouças e arquivo pessoal