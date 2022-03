BRB leiloa 29 agências no Distrito Federal e em outros estados do país

O Banco Regional de Brasília (BRB) está leiloando 29 das 175 agências que possui em Brasília e em outros estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, entre outras regiões. De acordo com a comunicação do banco, as 29 unidades estão sendo leiloadas pois os espaços físicos já não atendem mais o atual modelo de atendimento aos clientes.

Entre os imóveis do banco que estão sendo vendidos, estão os localizados no shoppings Gilberto Salomão, Conjunto Nacional e ParkShopping e nas regiões da Asa Norte, Asa Sul, Taguatinga e Samambaia, além de unidades em estados como Rio de Janeiro e Goiânia. Interessados podem dar seu lance através do site: www.leiloeirosdebrasilia.com.br.

Os lances poderão ser dados até às 13h do próximo dia 25. De acordo com os leiloeiros Ana Lúcia Assunção e Luciano Borba, o BRB está disponibilizando financiamento de até 80% do valor do imóvel para quem pretende arrematar, com as menores taxas de mercado – juros a partir de 7,75% a.a + TR, além de agilidade no processo de contratação.

O leilão dos imóveis do banco está sendo aberto a todas as pessoas – físicas e jurídicas – que apresentem as condições previstas nos editais divulgados. Ainda de acordo com os leiloeiros oficiais Ana Lúcia Assunção e Luciano Borba, especializados na área, a expectativa é que o Banco Regional de Brasília receba com a venda dos espaços mais de R$ 100 milhões.

MARCELA…

Foi concorrido o evento de filiação da Secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, ao Partido Liberal (PL). A cerimônia foi prestigiada por diversas autoridades, como o governador Ibaneis Rocha, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer e a ministra Flávia Arruda, entre outros políticos.

…PRESTIGIADA

“Fazer parte de um partido como o PL é muito gratificante, pois a legenda preza pelos ideais de uma sociedade mais justa dentro de padrões éticos e sob a bandeira da plena liberdade”, destacou Passamani. Esse é o grande desafio da política: tirar ideias do papel e mudar a vida das pessoas, principalmente dos que mais precisam”, completou.

A aniversariante Luciana Côrtes entre o casal amigo Leandro Vaz e Patrícia Justino e o marido Danilo Côrtes, em tarde de festa no Almería Restaurante

POIS É

Muito tem se falado sobre o preço da gasolina no mundo. O que muita gente não sabe é que, se comparada com outros países, a gasolina no Brasil é considerada uma das mais caras do planeta. O tanque com 35 litros representa 4,8% do salário mínimo na Itália. Na Argentina 6,2% do salário mínimo. No Brasil, pasmem: 23%.

TRISTE ADEUS

A coluna se solidariza com o advogado, empresário e colecionador de arte Luis Carlos Alcoforado e com a advogada Gabriela Alcoforado pela perda do pai e sogro, o jornalista pioneiro Walter Gomes, que faleceu aos 82 anos. A missa de sétimo ocorreu na última segunda-feira, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul.

O DIA DELA

A empresária Moema Leão (foto), uma das franqueadas das mostras Casa Cor Brasília, Casa Cor Goiânia e Casa Cor Tocantins, é a aniversariante desta quinta-feira. Ela passa a data recebendo o carinho dos filhos Francisco, Valéria, Narciza e Vivianne, além dos netos. Dona de uma legião de amigos, Moema deve receber inúmeras mensagens e telefonemas.

BRILHO

Sempre em busca de inspiração para as coleções de noivas que lançam anualmente, os estilistas Fernando Peixoto e Patrick Noronha fizeram uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes, em janeiro deste ano e voltaram cheios de novidades. Trata-se da Dubai Collection, que já está em Brasília e também em Goiânia com muito brilho e exuberância.

Fotos: Paulo Carvalho e César Rebouças