Brasília ganha mais um hotel de luxo em área nobre da capital

Tanto o Setor Hoteleiro Sul quanto o Norte, reservam hotéis tradicionais, interessantes e famosos na capital brasileira. Como o turismo deu uma grande guinada com o afrouxamento das medidas de segurança ao covid-19, Brasília tem recebido mais turistas. E isso faz o mercado andar e trazer novas opções de hotelaria para o DF, como é o caso do novo Ramada da rede Wyndham, que acabou de aterrissar na capital federal e conta com o investimento de R$ 100 milhões.

Localizado ao lado do Parque da Cidade, a nova opção de hotelaria de Brasília conta 264 apartamentos e dispõe de uma estrutura moderna, estacionamento coberto, piscina aquecida, restaurante, fitness center, room service 24 horas e WI-FI. Além disso, a rede Wyndham oferece um programa de fidelidade onde o hóspede é recompensado por cada noite no hotel. Os pontos de fidelidade acumulados são convertidos em créditos de diárias e o hóspede escolhe onde resgatar.

Fotos: Reprodução