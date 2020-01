Baile da Vogue elege tema em homenagem ao Rio de Janeiro

PUBLICIDADE 

Com o tema “Jardim das Delícias – Uma noite de surrealismo tropical em ode ao Rio de Janeiro”, o Baile da Vogue chega à Cidade Maravilhosa em nova versão, que se estende pelo fim de semana. Em sua 16ª edição, trocando São Paulo pelo Rio, o evento está marcado para a noite de 7 de fevereiro, em um dos lugares mais emblemáticos da cidade: o Copacabana Palace.

Após a festa do dia 7, que promete reunir celebridades e finos em ritmo de Carnaval, o sábado (8) segue animado, com a Vogue recebendo convidados especiais para uma feijoada no recém-inaugurado Hotel Fairmont, em Copacabana. Já no domingo (9), a atração será um passeio de catamarã pela orla da Cidade Maravilhosa, em clima total de descontração.

Fotos: Arquivo Pessoal