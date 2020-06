Arquiteto Guilherme Bussamra revela como está se reinventando na pandemia

PUBLICIDADE

Para o arquiteto carioca radicado em Brasília, Guilherme Bussamra, o período inicial da pandemia foi o mais complicado para ele. “Fomos surpreendidos, e ficamos cheios de incertezas em relação ao futuro. De imediato passei a trabalhar em regimento de home office, rapidamente adaptando os modelos de trabalho e atendimento dos nossos clientes. Ainda bem que as ferramentas tecnológicas, que já utilizávamos no dia-a-dia, conseguiram aproximar as distâncias nesse período de isolamento”, disse.

Guilherme revelou também que fez muitas reuniões, ao lado da sócia Elisa Fraga, e até apresentações de projetos de maneira virtual, dando continuidade normal ao acompanhamento de todos os clientes que estavam em fase de projeto.”Nesse período vimos a necessidade de desenvolvermos uma estação de trabalho que unirá ergonomia, praticidade e, é claro, design, pois acreditamos que esse novo modelo de trabalho será a realidade daqui para frente para várias profissões e empresas”, destacou.

Mesmo com as dificuldades geradas pela pandemia, ele confessa estar muito animado com o projeto e orgulhoso em contribuir para o estabelecimento do ‘novo normal’, que acredita ser fundamental para todos superarem a crise. “A quarentena me fez refletir muito sobre a importância do trabalho do arquiteto. Eu não teria suportado tanto tempo de isolamento em um lugar (casa), que não me transmitisse uma sensação de bem-estar. Além disso, nesses tempos difíceis de isolamento social, também tenho aproveitado para me reconectar com familiares e amigos mais antigos.”

