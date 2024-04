Arquiteto Arnaldo Pinho comemora 40 anos com festa temática no Lago Sul

Um evento que já virou tradição em Brasília, o que festeja todos os anos o aniversário do arquiteto e empresário Arnaldo Pinho. Como dizem os amigos próximos do aniversariante, só mesmo Arnaldinho, como é chamado carinhosamente, para reunir gente bonita e animada em suas festas de aniversário. Este ano não foi diferente, e para festejar a chegada aos 40 anos, ele promoveu uma concorrida All White Party.

A aconchegante casa da mãe Guiomar Feitosa, no Lago Sul, foi o cenário da comemoração que reuniu cerca de 150 convidados vindos de várias partes do Brasil. Enteado do ministro do STF, Gilmar Mendes, Arnaldo optou por uma comemoração com ambientação em tons de branco, representando alegria e leveza, o que de acordo com ele, é o seu desejo para o seu novo ciclo que se inicia.

O Buffet Mont Cler foi o responsável pelas delícias servidas ao longo do evento, que contou com uma saborosa mesa de antepasto e uma seleção de pratos quentes. O Del Carlo Drinks foi escalado para preparar os drinques servidos. A cantora Taliz animou o início da festa com músicas leves, seguida pela Bateria Tamborgroove e pela cantora Adriana Samartini, que colocou todos para dançar.

“Vou viajando e fazendo amizades em cidades como Fortaleza, São Paulo, João Pessoa, Goiânia, São José do Rio Preto, Campinas, Curitiba, Recife, Salvador, Vitória e São Luís, entre outras capitais. Hoje recebo amigos de todos esses lugares. Para uma pessoa agregadora como sou, a felicidade transborda ao ver os meus amigos todos juntos”, disse Arnaldo, pouco antes do parabéns.

