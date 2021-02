Arquiteta Paloma Gastal ganha comemoração surpresa de aniversário

PUBLICIDADE

A arquiteta brasiliense Paloma Gastal foi surpreendida pela amiga advogada Vitória Bettiol com um almoço festivo por ocasião de seu aniversário. Vitória abriu a casa no Lago Sul com todos os cuidados higiênicos por conta da pandemia, para celebrar a nova idade da amiga de longa data. O churrasqueiro Breno Machado cuidou do cardápio servido na tarde, que contou com um criativo bolo no formato da letra P, preparado no capricho pela cozinheira da aniversariante, Dayana Veloso, para o momento do parabéns.

Fotos: Arquivo Pessoal