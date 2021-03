Apresentadora da Rádio Federal, Evelyne Ogawa é vítima de feminicídio

Luto na Comunicação em Brasília com o bárbaro crime envolvendo a colega Evelyne Ogawa, 38 anos, apresentadora da Rádio Federal em Brasília. Evelyne foi vítima de feminicídio praticado pelo companheiro Vinícius Fernando da Silva Camargo, que compareceu neste sábado à 26ª DP, acompanhado de um advogado, onde confessou ter matado a esposa asfixiada com um fio elétrico, na última sexta-feira.

Na sequência, a polícia seguiu até o condomínio em Samambaia, onde o casal morava. Lá os policiais encontraram o corpo. Colega de trabalho de Evelyne, o jornalista Luciano Lima disse estar chocado com o ocorrido. “Foi com muita tristeza e consternação que toda a família da Rádio Federal recebeu a notícia da morte de Evelyne, apresentadora dos programas Frequência Federal e Evelyne Ogawa.”

Luciano destacou que foram sete anos de convivência com uma menina mulher que tinha muitos sonhos. “Estamos perplexos e tristes com uma notícia tão devastadora. Que Deus abençoe e conforte todos os amigos e familiares de nossa colega”. O autor do feminicídio possui antecedentes criminais. Em 2017, Vinícius foi acusado de ter agredido uma ex-namorada e também foi acusado de falsa identidade.

Foto: Arquivo Pessoal