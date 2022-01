Apresentador Antônio de Castro está internado no DF Star com covid-19

O apresentador do noticiário DF2 da Globo Brasília, Antônio de Castro, 50 anos, está internado no Hospital DF Star em Brasília com covid-19. O jornalista deu entrada na manhã desta quarta-feira (19), com fortes sintomas e muito mal estar no corpo. Antônio já havia tomado as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. De acordo com pessoas próximas do profissional, ele está com febre e muita tosse, mas não apresenta comprometimento nos pulmões.

Foto: Reprodução