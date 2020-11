Anna Flávia Roriz e Átila Lins Filho ficam noivos em jantar intimista

PUBLICIDADE

O romantismo tomou conta do jantar de noivado do advogado Átila Lins Filho com a médica Anna Flávia Roriz, na semana que passou, na casa dos pais de Anna Flávia, o casal de empresários Rodrigo e Andrea Roriz, no Lago Sul. A noite, de extremo bom gosto, foi organizada nos mínimos detalhes por Ana Flávia para festejar o momento especial, que por conta da pandemia, em vez de acontecer nos primeiros meses do ano, só agora pôde ser realizado com toda a segurança.

O deputado federal Átila Lins e a mulher Rita estavam felizes com o noivado do filho. Rita comentou na ocasião que tratava-se de um noivado abençoado. “O meu desejo é que Nossa Senhora os proteja e que sejam muito felizes”, disse. O encontro intimista, apenas para a família e para poucos amigos próximos dos familiares do casal, ganhou ambientação especial assinada por Eliane e Karla Nasr, que usaram as cores branco e rosa claro na decoração da noite.

No cardápio do jantar servido, destaque para os camarões preparados pelo Buffet Sweet Cake. E para adoçar o paladar dos presentes no evento, bolo e doces criados pela cake designer Cecília Falcão. Anna Flávia ganhou uma linda aliança de noivado da linha Love da Cartier. No último réveillon, passado em Roma, ela recebeu do noivo uma anel de compromisso da Tiffany. Mimos que ela disse usar com carinho e amor pelo simbolismo de momentos especiais do casal.

Sobre a noiva, Átila disse que teve o seu pedido atendido por Deus. “Sempre pedi para que meu caminho fosse iluminado e que ele colocasse em minha vida uma pessoa especial e companheira de vida. Já Anna Flávia pediu a bênção de Nossa Senhora. “Nosso caminho será iluminado e cheio de amor”. O casamento do casal, estando a pandemia controlada, será no dia 15 de maio do próximo ano, com cerimônia na Catedral de Brasília e recepção no Unique Palace.

Fotos: Celso Júnior