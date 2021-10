Anna Flávia Roriz e Átila Lins Filho se casam em cerimônia seguida de festa

A Catedral de Brasília esteve movimentada na noite da última sexta-feira, com a cerimônia religiosa do casamento da médica Anna Flávia Roriz com o advogado Átila Lins Filho. Dom Fernando Guimarães conduziu o emocionante ato religioso que oficializou o compromisso matrimonial do casal, ela filha dos empresários Andrea e Rodrigo Roriz, e ele filho do deputado federal Átila Lins e da socialite Rita Lins.

Os noivos Átila Lins Filho e Anna Flávia Roriz com seus respectivos pais, deputado Átila Lins e Rita, e Rodrigo e Andrea Roriz

Logo após o sim na Catedral, delicadamente decorada por Thais Rosso, os convidados seguiram para o Cota Mil Iate Clube, onde os noivos receberam cerca de 500 convidados em uma estrutura erguida especialmente para a ocasião, às margens do Lago Paranoá, com pé direito alto e devidamente ventilado. Cada convidado que chegava, ao sair do carro já tinha a temperatura do corpo aferida, antes mesmo de entrar no acesso à festa.

Quem entrava pelo corredor que levava aos salões, ficava surpreso com o bom gosto da ambientação assinada pela decoradora Valéria Leão Bittar e do projeto cenográfico de Maurício Cortes. Dezenas de lustres de cristal se destacavam entre as inúmeras flores brancas e orquídeas em forma de arranjos que pendiam do teto, além de árvores com uma infinidade de flores, que deram um toque especial.

Belíssima, usando uma criação do estilista Júnior Santaella, Anna Flávia ao lado do marido Átila Filho, recebeu muitos cumprimentos pela ocasião, sempre acompanhada pelo olhar atento de César Serra, que cuidou do impecável cerimonial da noite. Políticos, empresários e nomes do primeiro time do circuito social da capital federal e de Manaus, cidade natal da família do noivo, marcaram presença.

No cardápio do jantar servido pelo Buffet Unique Palace, destaque para a mesa de antepasto e para os deliciosos camarões servidos na ilha de iguarias quentes. O bolo e doces de Cecília Falcão adoçaram os convidados que dançaram ao som de Rogério Midlej Jazz Quinteto, do DJ Matheus Hartmann e da Banda Eva, grande atração da festa. O cantor baiano Felipe Pezzoni fez a concorrida pista de dança estremecer.

O evento, regado a doses generosas de champanhe Taittinger, marcou o retorno dos eventos sociais na capital, ajudando a movimentar a economia do segmento de festas de Brasília, tão afetado pela pandemia de covid-19. “O nosso desejo é que o casal seja muito feliz. Que seja uma união duradoura, baseada no respeito, fidelidade, cumplicidade e principalmente amor”, disse Rita e Andrea, mães dos noivos.

Átila Lins Filho e Anna Flávia Roriz

Átila e Rita Lins, pais do noivo

Andrea e Rodrigo Roriz, pais da noiva

Ministro Ciro Nogueira e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira

Ministra Flávia Arruda e o marido, ex-governador José Roberto Arruda

Desembargador Eustáquio Silveira e a mulher, a advogada Vera Carla

Samira Braide e Luana Motta

Lúcia e o ministro Mauro Campbell

Rita Márcia Machado, Sandra Costa, Gracia Cantanhede e Vera Coimbra

Rodrigo Colela e Paula Lima

Nardim Júnior entre as irmãs Ludmila e Candice Galvão

Mércia e Roberto Crema

Flávio Marcílio e Janete Vaz

José Walter Vasquez e Vânia Carvalho

Ana Beatriz Lins

Esteves Colnago e Gláucia Benevides

Claudia Meireles e Suely Nakao

Sandra e Odilon Costa

Taiana Lima e o governador do Amazonas, Wilson Lima

Leinha Soares, Amador Outerelo e a ex-primeira-dama Maria Helena Gomide

Wellington Marques e Tiago Correia

Irineu Saviotti e Andrea Damasceno

Manuella Peixoto

Luiz e Roberta Bessa

Fotos: César Rebouças, Celso Júnior e Pedro Iff