Aniversário trabalhando e doce delícia na coluna de hoje

PUBLICIDADE

BBB…

Uma pesquisa independente realizada pela Hibou, empresa de monitoramento de consumo, com duas mil pessoas, mostrou que cerca de 87% dos brasileiros acreditam que o que acontece na casa do BBB 21 é a cultura do cancelamento. Dos 52% que estão de olho no reality, 86% já sentiram emoções negativas fortes nas primeiras semanas do programa.

…polêmico

Por ordem de expressividade, são comuns sentimentos como raiva, preconceito, tristeza, indignação, humilhação, nojo, falta de empatia e repúdio. Para 6,7% dos entrevistados, está a opção de parar de assistir ao programa, sendo que 50% considera o conteúdo pesado. A edição 21ª do BBB está sendo considerada uma das mais polêmicas da atração.

DIA ESPECIAL

A sexta-feira será movimentada para a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha (foto), que completa mais um ano de vida. Ela passa a data trabalhando em seu gabinete no Palácio do Buriti. Ontem, na companhia de amigos, apoiadores e assessores, Mayara doou sangue no Hemocentro de Brasília. Gesto de apoio para a causa, que é nobre.

Cofre

Apesar da crise desencadeada pela pandemia, a Sicoob UniCentro Brasileira, que possui cerca de 40 mil cooperados no Distrito Federal, Goiás, São Paulo e Tocantins, fará a distribuição de R$105,279 milhões em resultados positivos no mês de abril deste ano. Valor recorde em quase três décadas de trajetória da instituição que foi fundada em 1992.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Folia

Mantendo a tradição do Carnaval sem promover aglomerações nas ruas, a Praça dos Prazeres On-line está preparando uma programação virtual dos blocos carnavalescos que se concentram na praça da 201 Norte desde 2006. Para este ano, estão previstas apresentações de dez blocos e atrações em dois dias de evento, com transmissão nas redes sociais.

Closet

O empresário da moda e alfaiate brasiliense Leonardo Carvalho vem conquistando nomes importantes de Brasília com o seu talento. Personalidades como o ministro do STF, Kassio Nunes Marques, o ex-presidente José Sarney, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além de Renan Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, se vestem com ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Axé

A Baía de Todos os Santos será o cenário da live que o cantor Bell Marques fará em seu canal no YouTube. Intitulada de “Meu Carnaval”, será transmitida no domingo, dia 14. O Forte de São Marcelo será palco do encontro, marcado para começar às 16h, horário em que, tradicionalmente, sai o bloco baiano Camaleão no circuito Barra-Ondina.

DELÍCIA

Comemorado em 14 de fevereiro, o Valentine’s Day celebra o amor e a amizade. Apostando na data, o Nube Café e Confeitaria preparou uma caixa especial com sete macarons e cinco trufas, para quem deseja festejar de um jeito especial e doce. A lembrança sai por R$60 e as encomendas serão aceitas até hoje no fim da tarde pelo perfil no Instagram @nubecafe ou pelo WhatsApp: (61) 99885-8481.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Combo

O Lago Sul ganhou mais um restaurante. Desta vez para os apaixonados por hambúrgueres artesanais. É a The Black Box que abriu na comercial da QI 9. O espaço remete um container com as clássicas cozinhas da Rota 66. Desenhos e alusões de chamas e labaredas compõem a decoração do espaço, que abre na contramão da crise que atinge o setor.

Celebração

O embaixador do Peru no Brasil, Javier Verdeguer, recebe um pequeno grupo de convidados para o evento de comemoração ao “Mês do Pisco Sour” no Peru. O encontro, que promete seguir todos os protocolos de saúde e segurança sanitária, está marcado para o próximo dia 19, na residência oficial da Embaixada do Peru, no Setor de Embaixadas Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Verão

Reta final do Festival de Verão do Pontão do Lago Sul. Até o dia 25 deste mês, acontecem aulas gratuitas de pilates, zumba, ioga e fitdance ao ar livre, sempre de segunda à sexta-feira, a partir das 17h, com limitação de público para garantir o distanciamento físico dos alunos. O encontro celebra a estação com todas as normas de saúde.

Fotos: Arquivo Pessoal