Aniversário surpresa da empresária Nevinha Costa e muito mais na coluna. Confira!

EMPRESÁRIA NEVINHA COSTA GANHOU BOLO E PARABÉNS DAS FILHAS BÁRBARA PIQUET E RENATA COSTA, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO

O serviço de manobrista é descartado em todos os protocolos elaborados por infectologistas a pedido de comerciantes, shopping centers e empresários para o funcionamento seguro de seus negócios. Estabelecimentos que dependem de manobristas para atrair clientes em lugares que vagas…

…são quase inexistentes estão procurando soluções. Enquanto isso, locais abertos como o Pontão do Lago Sul, com amplo estacionamento, prometem ser rota dos consumidores durante este período. O segmento de manobristas é um dos que tem sido fortemente afetado nessa pandemia de covid-19.

Luto

A coluna se solidariza com a família do general Ruy Torres, pelo seu falecimento no último sábado, no hospital Santa Lúcia. Condolências em especial para a viúva, empresária Iracema Torres, e os filhos Márcia e Marcelo. O general Ruy Torres foi amigo de longa data do presidente Jair Bolsonaro.

O Intercity Led Águas Claras prepara-se para sua reabertura após o decreto de isolamento social. De acordo com a gerente, Danielli Nóbrega, todas as precauções necessárias para a abertura estão sendo tomadas, incluindo uma consultoria de um médico infectologista. Além disso, serviços da área…

…de lazer e restaurante estarão suspensos. O uso de máscara será obrigatório e todas os serviços de

alimentação serão feitos no quarto. A previsão de abertura ficou para o dia 22 de junho. Aos poucos os hotéis de Brasília estão se organizando e na expectativa para a reabertura.

Generoso

Bom exemplo vindo do empresário paulistano Abílio Diniz. O clã doou por meio da Península Participações, R$ 50 milhões para auxiliar pessoas e empresas afetadas pela crise do novo coronavírus. O dinheiro será empregado no combate a fome, ações de saúde e fomento a micro e pequenos empreendedores.

Incentivo

Apesar do afrouxamento das medidas de prevenção ao covid-19 no Brasil, algumas empresas estão procurando incentivar o distanciamento. Esse é o caso do YouTube. O site tem colocado em evidência diversos vídeos de várias marcas que criaram campanhas incentivando o distanciamento social.

O criador e detentor do programa fitness CrossFit viu o valor da sua marca despencar após um comentário na rede Twitter e que foi considerado racista por milhões de internautas. Academias da modalidade nos EUA, onde o Cross Fit nasceu, estão tirando a nomenclatura dos seus negócios como forma de…

…rebater a opinião do empresário, além de temerem boicote dos alunos. A primeira baixa já aconteceu. A marca Reebok não quer associar a sua marca a CrossFit Inc. e suspendeu seu marketing direcionado à modalidade fitness que tem muitos adeptos no Brasil. O prejuízo pode chegar a milhões de dólares.

Gestão

Atuando há 11 anos com serviços de finanças corporativas, a Urca Capital Partners entrou também no segmento de gestão de recursos de terceiros. A estreia é com um fundo imobiliário, focado em carteiras pulverizadas e voltado ao investidor profissional. A captação já está perto de R$ 15 milhões.

B’day

Terça-feira com muitas mensagens, cumprimentos e felicitações para os aniversariantes do dia: jornalista Iain Semple, empresários Marianna Peixoto, Marcelo Machado, Daniela Lorenzi Kniggendorf, Isabela Naoum Marcílio, Elany Leão, a publicitária Fabiana Salim e a advogada Letícia Cunha.

Em pesquisa realizada em parceria com a Talenses, consultoria de recrutamento, a Fundação Dom Cabral revelou as mudanças na rotina dos colaboradores que já podem ser percebidas em virtude da pandemia. A pesquisa contou com 375 respondentes de setores como serviços, indústria e outros.

Entre os destaques da pesquisa estão o fato de que 72% dos entrevistados afirmaram que as empresas onde atuam não encontraram nenhuma dificuldade em implementar o home office, e que 58% deles dizem acreditar que, após a pandemia, as práticas permanecerão parcialmente nas companhias.

Merecido

O diretor da companhia Teatraço – Teatro Amador de Tabuaço, Beto Coville, venceu o prêmio de melhor ator secundário, pelo seu desempenho no curta-metragem “A Margem”, de Rodrigo Tavares, no IndieX Film Festival, em Los Angeles. Beto atualmente se divide entre Brasil e Portugal.

Apurado

Empresário e chef de cozinha Celso Jabour criou um mimo saboroso para o Dia dos Namorados, que vem em uma delicada caixa da Sweet Cake. Ele criou um kit para duas pessoas com entradas de blinis com Caviar Mujol. O Dia dos Namorados, na próxima sexta-feira, promete movimentar a capital.

Fome

Cento e vinte famílias de pessoas desaparecidas receberam cestas básicas, preparadas por voluntários da Cruz Vermelha Brasileira. Parte das famílias participa de Programa de Acompanhamento realizado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, por meio do programa de Pessoas Desaparecidas.

