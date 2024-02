Aniversário, reclamação e ópera na capital entre os destaques da coluna

RECLAMAÇÃO

São crescentes os casos de brasileiros que estão reclamando da maneira que estão sendo tratados ao aterrissarem nos aeroportos argentinos. Fatos que estão ocorrendo na imigração e pouco tempo após a posse do presidente Milei. Aos que estão com viagem agendada para o país vizinho, é bom estar preparado para o que possa acontecer.

TURISMO

O Salão do Turismo 2024 será realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 11 de agosto. O Ministério do Turismo está trabalhando para que o Brasil alcance, até 2027, a marca de 10 milhões de turistas internacionais por ano, visto que o Brasil tem melhorado o ambiente econômico, social e também de responsabilidade com o meio ambiente.

HASHI

O Taguatinga Shopping será palco do maior festival de cultura oriental de Brasília. Já tradicional na cidade, o mall recebe mais uma edição do Nipo Festival entre os dias 8 e 10 de março, reunindo o melhor da gastronomia típica, música boa, artesanato e inúmeras atrações culturais, transformando-se em uma verdadeira viagem pela Ásia.

PIPOCA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A segunda edição da mostra Mulheres Mágicas – A reinvenção da bruxa no cinema aterrissa no CCBB Brasília entre os dias 26 de março a 21 de abril. As curadoras Carla Italiano, Juliana Gusman e Tatiana Mitre selecionaram filmes de várias épocas, países e modos de fazer, para serem exibidos durante a exposição na capital.

ÓPERA…

O Dia Internacional da Mulher, em 8 de março próximo, terá uma homenagem em ritmo de ópera em Brasília. É a estreia de Suor Angelica, que celebra 100 anos de morte do compositor italiano Giacomo Puccini e tem um elenco composto só por mulheres no palco. No papel principal está Janette Dornellas que divide a personagem…

…NA CAPITAL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…com a cantora Érika Kallina e um elenco e coro composto por mulheres, somando 21 vozes femininas no palco. Com direção de cena de Hyandra Ello, o enredo se passa no século XVII em um convento na Itália. O espetáculo conta com a regência do maestro Ângelo Dias e será apresentado de 8 a 10 de março, na Escola de Música de Brasília.

PREPARATIVOS

A empresária Fabiani Christine e a filha Luiza estão a todo vapor na montagem da coleção de Páscoa da Remembear, no Lago Sul. O evento de lançamento será no dia 16 de março e terá como tema a vida saudável com comidinhas leves. Na ocasião será realizado o lançamento do livro Saber Comer para poder Vencer de Paloma Gastal.

PERIGO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com dados da Fortinet, somente em 2022, o Brasil sofreu com 103.16 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Esses dados demonstram um aumento de 16% comparado ao período anterior. Em 2023, o Brasil liderou o ranking de ataques cibernéticos na América Latina. O país enfrentou 328.326 ataques no primeiro semestre.

CONSCIÊNCIA…

O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), desembargador Cruz Macedo, assinou Termo de Adesão ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. A iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da imunização…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…VACINAL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…para a prevenção de doenças e a retomada dos índices seguros de cobertura vacinal em todo o território nacional. A cerimônia aconteceu na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Compuseram a mesa de honra, além do presidente do TJDFT, Cruz Macedo, o governador Ibaneis Rocha.

REUNIÃO

A Secretaria de Turismo do DF recebeu ontem no Auditório Buriti do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a equipe do Rally dos Sertões para a primeira reunião de alinhamento do evento. A disputa, que acontecerá em Brasília, está prevista para ocorrer entre os dias 23 e 31 de agosto, movimentando o turismo local.

CATERING

Considerada a maior companhia aérea internacional do mundo, a Emirates compartilhou alguns números da sua ampla operação gastronômica, como quantidades consumidas de produtos gourmet e números de chefs dedicados. A empresa serve nada mais nada menos que 77 milhões de refeições requintadas em seus voos por ano.

RASANTE

Carolina Vaz, head de marketing do grupo Tauá Resorts e do Grande Hotel Termas de Araxá, em Minas Gerais, visita Brasília na próxima segunda-feira (26). Ela encerra o dia de reuniões estratégicas com happy hour oferecido pelo relações públicas da rede de hotéis na cidade, Tiago Correia, em uma cobertura no Noroeste.

Fotos: Arquivo Pessoal