Aniversário no domingo, contradições, repercussão e vacina por quê?

CONTRADIÇÕES

Longe de querer julgar ou criticar, mas é no mínimo curioso a Embaixada da Índia em Brasília, em meio a pandemia que está levando o caos e muitas mortes ao país, além da situação no Brasil ainda não estar controlada, promover um evento de inauguração de restaurante na cidade. O encontro não poderia esperar um pouco mais para ser realizado?

REPERCUSSÃO

Apesar da crise gerada pela pandemia, em especial no Brasil, boas notícias na área da economia têm trazido um pouco de alegria. Como a notícia que a União Europeia destacou dos agronegócios do Brasil como uma das mais sustentáveis do planeta, citando que a produtividade aumentou 386%, resultando em preservação de 120 milhões de hectares.

Empresário, colecionador de arte e diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto é o aniversariante do próximo domingo, dia 23. Ele passa a data com a esposa Rosália e as filhas na fazenda da família.

ENTRE AMIGAS

Respeitando as regras sanitárias por conta do novo coronavírus, a advogada Gláucia Benevides organiza na tarde desta sexta-feira, 21, na Cantina da Massa, na Asa Sul, um almoço caprichado comemorativo ao aniversário da amiga de longa data, a odontopediatra Cecília Abrahão. O encontro será para um pequeno grupo de amigas da aniversariante.

PLANOS FUTUROS

Amigos próximos do ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, estão apostando que o parlamentar virá como candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro nas próximas eleições. Rodrigo inclusive estaria mais presente em sua residência carioca, com a qual divide com a residência brasiliense junto da esposa Patrícia Maia.

ESTRELADOS

A Rede Windsor Hotéis comemora o recente anúncio do Prêmio Travellers’ Choice 2021. Ao todo 11 dos 16 hotéis da rede estão no grupo de hotéis considerados como os 10% melhores do mundo, de acordo com a premiação. Em Brasília, a Windsor possui duas unidades e ambos foram premiadas pelo Travellers’ Choice 2021: Windsor Plaza Brasília e o Windsor Brasília.

TRÊS DÉCADAS

O Instituto Sabin apoiou a impressão da cartilha comemorativa dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil do DF (OAB-DF). Na semana em que se celebra também o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil (18 de maio), mais de 700 cartilhas foram distribuídas pelo instituto.

VACINA POR QUÊ?

“A vacinação é a maneira mais eficaz de se proteger contra a covid-19. As vacinas fortalecem seu sistema imunológico treinando-o para reconhecer e lutar contra vírus específicos. Quando você é vacinado, você está se protegendo e ajudando a proteger toda a comunidade. Portanto vacina é vida!” Mariana Ferrer, médica ortopedista pediátrica (foto).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VINICIUS…

A partir do final da década de 1980, a família de Vinicius de Moraes (1913-1980) fez uma série de significativas doações que somam mais de 11 mil documentos de seu acervo pessoal ao Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Considerando a relevância de preservar a memória da cultura brasileira…

…PARA SEMPRE

…e de garantir acessibilidade a um número ilimitado de pesquisadores, professores, escritores, artistas, músicos e do público em geral, a VM Cultural lança o Acervo Digital Vinicius de Moraes no próximo dia 27. Através do site: acervo.viniciusdemoraes.com.br será possível acessar documentos digitalizados, como cartas, poemas, peças e roteiros.

Fotos: Arquivo Pessoal