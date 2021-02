Aniversário na capital, o barato que sai caro e comemoração intimista

PUBLICIDADE

Saudade

Está marcada para hoje, às 19h, a missa de sétimo dia do empresário pioneiro Takeshi Mizuno, que nos deixou na semana que passou após um período de internação. O encontro será realizado na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, situada na EQS 311/312, respeitando o distanciamento social. A missa também será transmitida pelo canal da igreja no YouTube.

Ensino

Brasília acaba de ganhar mais uma instituição de ensino superior e pós-graduação voltada para os estudantes de Jornalismo e Publicidade e Propaganda na capital. Trata-se da Escola de Comunicação IDP (ECOM IDP), que já começou a oferecer além de graduação, MBA em vários segmentos como Jornalismo de Dados e Data Driven Marketing entre outras especializações.

Gourmet

O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, tem dotes culinários elogiados. Cozinha bem e costuma, quando a agenda permite, preparar pratos saborosos para os amigos de Brasília. São iguarias típicas de sua terra natal. Quem já provou, diz ter sentido uma explosão de sabores no menu israelense criado pelo diplomata que atua há três anos no Brasil.

Internet

Mais um Wi-Fi Social será inaugurado hoje no DF. Desta vez no Restaurante Comunitário de Samambaia, às 11h. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo, estará presente no encontro. “Estamos tornando Brasília uma cidade inteligente e colocando Wi-Fi em todas as regiões administrativas do DF e em pontos do Plano Piloto”, disse à coluna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caçarolas

O premiado chef Marco Espinoza (Taypá e Sagrado Mar) inaugura o seu terceiro empreendimento na capital. O Cantón Peruvian & Chinese Food abre as portas no Brasília Shopping a partir da segunda quinzena de março, no espaço antes ocupado pelo italiano Così. A casa será especializada na tradicional Cozinha Chifa, iniciada no Peru há cerca de 150 anos.

AQUARIANO

Quem comemora mais um ano de vida nesta quarta-feira (10), é o empresário e relações públicas Thiago Miranda (foto). Ao contrário de anos anteriores, quando costumava receber para festas com até 400 convidados e atrações do quilate de Preta Gil e Pabllo Vittar, este ano por conta da pandemia ele brinda a data de maneira reservada com um jantar intimista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Talento

O talento do design brasileiro vem ganhando espaço e holofotes mundo afora. Prova disso é o reconhecimento que os profissionais do segmento no Brasil estão recebendo, como no iF Design Award 2020, respeitado prêmio de design do mundo. O iF anunciou recentemente seus finalistas da primeira fase da premiação e, entre eles, está o talentoso Jader Almeida.

Boa ação

O valor arrecadado pelo ParkShopping com o Trenzinho do Bem (passeio pelos corredores do mall durante o Natal 2020), foi doado para a Casa de Ismael – Lar da Criança, que cuida de crianças em situação vulnerável. A superintendente do ParkShopping, Natália Vaz, e a gerente de Marketing, Anna Aimée Codeço, fizeram a entrega do cheque no valor de R$17.339.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ORIGINAL OU FAKE?

A bolsa Dior Book Tote (foto) foi o modelo sacola de praia mais visto nas areias do Brasil neste verão e também nas redes sociais, é claro. O modelo original custa em torno de R$13 mil e está na imagem de várias influenciadoras, muitas desembolsando menos de R$300 pelo modelo encontrado facilmente para compra na internet. Basta dar um clique.

Chance

Notícia boa para quem está em busca de melhorar o conhecimento na área tecnológica. A Localiza está com uma iniciativa para capacitação de profissionais de tecnologia no Brasil. É o #MeuFuturoÉTech, que oferece 30 mil bolsas gratuitas para formação online de desenvolvedores no Brasil. Qualquer pessoa acima de 16 anos pode participar das capacitações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Elas

A Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Brasília (BPW Brasília-DF) realiza junto com o Instituto Idheas Brasil e apoio do Sindivarejista-DF, o Seminário Mulheres Antenadas na Era “Figital”: Novas Tecnologias, Empoderamento e Inclusão Social e Digital, até o dia 26, no restaurante Mayer Sabores do Brasil, com palestras e outras atividades.

Fotos: Augusto Campos e Arquivo Pessoal