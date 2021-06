Aniversário, inovando, retorno, talento, ópera e estudos na coluna de hoje

ESTREIA

A brasiliense Viviane Costa assume em breve a bancada do telejornal Jornal SBT Brasília, exibido em horário nobre. A jornalista trabalhou na TV Globo durante 17 anos e nos últimos 8 anos de casa foi apresentadora do Globo Esporte. Desde a sua saída da televisão em 2019, ela vinha trabalhando em suas plataformas digitais.

INOVANDO

A partir de 1º de julho, começa a segunda edição do Yard by Hidden + IVV, empreendimento que une gastronomia e valorização de espaços urbanos do Distrito Federal. Desta vez, o local escolhido pelos sócios Mariana e Daniel Braga e Ariela e Edu Nobre, foi o Clube da Imprensa, no Setor de Clubes Esportivos Norte.

ESTUDOS

O jovem empresário Marcos Salomão está se preparando para fazer dois anos de curso nos Estados Unidos, no qual foi selecionado entre centenas de concorrentes. Logo após a pandemia, Marcos promete arrumar as malas e seguir viagem. Antes, ele começará as aulas por aqui de forma virtual.

ÓPERA

O CCBB Brasília recebe a Opera Brasilis no dia 11 de julho. A jovem soprano brasiliense Manuela Korossy, selecionada para a Juilliard School de Nova York, se apresenta com o quinteto de músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro regido pelo Maestro Claudio Cohen.

A ex-primeira-dama e empresária Karina Curi ganhou comemoração intimista de Vitória Bettiol, que brindou com um pequeno grupo os 50 anos da amiga

EDUCAÇÃO

De 28 a 30, educadores vão apresentar estratégias e práticas pedagógicas como contribuição à educação brasileira na edição on-line do 23º Congresso Internacional de Educação da LBV, sob o tema “Estratégias para aulas remotas – tecnologia, jogos e inclusão: Uma visão além do intelecto”.

TALENTO

A empresária e designer Maria Frering, neta da saudosa Carmem Mayrink Veiga, está em Brasília. Ela participa hoje da The Market, idealizada pelas empresárias Gabriella Constantino e Nathalia Abi-Ackel. Maria, que mora em Nova York, trouxe sua coleção de joias pela primeira vez para o DF.

RETORNO

Após dez anos morando na Espanha e mais recentemente na Croácia, o diplomata Flávio Leme está se preparando para voltar ao Brasil. Após uma década atuando na Europa, ele retorna para Brasília, onde assumirá novo posto de trabalho. Flávio já chega ao Brasil vacinado contra a covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MAESTRO

O Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, em São Paulo, apresenta até o dia 26 de setembro, a exposição inédita sobre a vida e a obra do maestro João Carlos Martins: 80 Anos de Música. A mostra convida o público a conhecer mais de perto toda a influência da música em sua nobre trajetória.

Fotos: Luara Baggi